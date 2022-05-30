2021年首都圈公寓，平均购买价格5709万日元

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2015年以来，首都圈新建公寓持续趋于高价化和狭小化。新冠疫情发生后，许多企业采用了远程办公模式，无论上班还是下班，居家时间都有所增多。于是，人们开始自问，再贵再小，也要住在离市中心近的地方吗？

Recruit公司从2001年起每年针对首都圈新建公寓签约者实施的调查显示，2021年受访者的购买价格，22%为“5000到6000万日元”，36%为“6000万日元以上”，5000万日元以上的占比达到了近60%。从历年的变化来看，以2015年为界，近年来5000万日元以上价格段的占比越来越大。

2021年的平均购买价格为5709万日元，创下自开始此项调查的2001年以来的最高水平。推动高价化发展趋势的是“年收入1000万日元以上的已婚双职工家庭”，“6000万日元以上”占到整体的64%，平均为6939万日元。

另一方面，每套公寓房的平均建筑面积为66.0平米，创下自开始调查以来的最低水平。2001年时，建筑面积小于70平米的比例为23%，到2021年时升至48%，几乎占了一半，说明公寓在不断趋于狭小化。

该调查是在公寓销售商的委托合作下，通过各种网络媒体实施的，调查对象是东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县的新建公寓购买合同签约者。2021年的有效样本数为7289份。

标题图片 : PIXTA

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