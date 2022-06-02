在日本求职太过复杂！留学生眼中的日企录取问题点

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“必须在短时间内高效回答一般常识和语文问题，这种能力倾向测验对留学生来说难度太大了！”“要拿到录取通知，必须冲破好几道障碍？”——希望在日本就业的留学生才会提出的这些问题，也反映了他们对日本企业的热爱！

为有志在日本就业的外国留学生和企业提供牵线搭桥服务的Originator公司（总部位于东京），实施了一项有关留学生求职经历的问卷调查（301份有效回答），从中可以看出留学生们对日本独特的求职文化的困惑。

当被问及“求职过程中哪些资源对自己选择企业有参考价值”时，46.2%的受访者回答“在求职信息网站收集信息”，42.5%回答“在求职信息网站注册账号”，这两项比排在第三的选项占比高出了一倍以上。和日本学生一样，上求职信息网站似乎也成为了留学生的常规做法。

关于“选定企业的决定性因素”，位居前三的是“工资高”（38.3%）、“职场环境和企业文化与自己合拍”（37.0%）、“福利待遇完善”（36.1%），它们受重视的程度不相上下；而选择“和自己的祖国有业务关联”的受访者并不是很多，占比为12.3%。

针对“希望日本企业在录取中进行哪些改善”这个问题，54.8%的受访者选择了“复杂的筛选流程”，47.2%选择了“能力倾向测验”，46.5%选择了“面试次数多”，可见许多外国留学生对日本特有的筛选流程感到困惑。

在自由填写栏内，受访者留下了这样一些意见——“本来录用外国人的一个目的就是要增加多样性，但评判标准却和日本人一样，这很荒谬。感觉是在找像日本人那样的外国人。”“相较于知识，更重视日语。”“在针对留学生的能力倾向测验中，考一般常识和日语问题的做法让人抱有疑问。”

针对已经在日本企业工作或者有过工作经历的人，在问及他们对商务习惯和商务礼仪的看法时，他们给出了“必须向许多人汇报工作，效率很低”“只重视工作时间，不重视工作效率”“会议冗长。会议往往没有结论”等尖锐的意见。

标题图片 : PIXTA

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