日本女性自杀人数连续两年增加，年轻人自杀现象突出

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新冠疫情旷日持久，许多人看不到未来，终日惶惶不安。2021年的自杀人数同比减少了0.4%，但女性自杀人数连续两年增加，年轻人自杀现象也十分突出。希望今年可以恢复昔日的生活环境，让大家以更加积极的心态去过好每一天。

日本厚生劳动省依据警察厅发布的自杀统计数据，计算得出2021年日本全国自杀人数为21007人，较2020年减少了74人（0.4%）。每十万人中的自杀人数（自杀死亡率）为16.8人，增加了0.1人。

从自杀原因和动机来看，“健康问题”最多（9860人），占到了总数的47%。其次是“经济和生活问题”（3376人）及“家庭问题”（3200人）。

男性自杀人数为13939人，同比减少116人，已连续12年减少。而女性自杀人数为7068人，同比增加42人，已连续两年增加。据分析，这是由于新冠疫情的影响长期化，女性对就业等前景的不安形成了心理负担。从年龄段来看，20到29岁的自杀人数为2611人，同比增加了90人；50到59岁为3618人，同比增加193人。中小学生自杀人数为473人，是仅次于2020年的历史次高水平。

从各都道府县的自杀死亡率来看，青森和山梨为23.7人，新潟为21.3人，和歌山县为21.1人，高知县为20.5人，均超过了20人。神奈川和石川县最少，为13.2人，东京为16.3人。

厚生劳动省认为，“许多人是在走投无路的情况下自己结束生命的，这个社会问题在很大程度上是可以避免的”，为此政府将从卫生保健、医疗、福利、教育和劳动等各方面，综合推进预防自杀的措施。厚生劳动省爱心援助网站“まもろうよこころ”开设了可以通过LINE等社交媒体和电话咨询生活烦恼的窗口，并以通俗易懂的形式梳理归纳了自杀预防措施等信息。

标题图片：PIXTA

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