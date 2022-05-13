8.1%受访者称“无力购买经期卫生用品”

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日本厚生劳动省首次“经期贫困”实况调查显示，近一成受访女性表示在确保经期卫生用品方面感到困难。

“经期贫困”是指有些女性因经济等原因难以确保经期卫生用品的问题。日本厚生劳动省2022年2月首次就此问题展开了实况调查。关于新冠疫情蔓延后卫生用品的购买情况，该调查收到了日本全国18至49岁女性3000人的回答。

8.1%的受访者表示“经常”或“有时”在确保经期卫生用品上感到困难。其中，18至29岁年龄层占比逾一成。从家庭年收来看，“无收入”者、“收入不满100万日元”者和“收入在100至300万日元之间”者的占比，分别为13.2%、16.8%和11.6%。由此可以看出，“经期贫困”是低收入群体中的一个迫切而现实的问题。

当被问及应对经期贫困的方法时，半数受访者表示“经常”“偶尔”会“减少更换卫生巾的频率或次数”；还有许多人说“用面巾纸等替代”或“从家人、室友处获得”。此外，调查显示，无法确保经期卫生用品还影响到了女性的生活，譬如，不得不取消个人计划、无法专心从事家务、育儿和护理等。

日本政府在《2021年促进妇女活跃社会和性别平等的重点方针》中，明确规定要解决“经期贫困”问题，诸如用补助金为女性提供经期卫生用品、完善咨询服务制度等。虽然越来越多的地方政府、学校和部分商业设施开始免费发放经期卫生用品，但有64.4%的受访者表示，他们“不知道”自己居住地的地方政府等是否在免费发放。

标题图片：PIXTA

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