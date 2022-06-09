18岁意识调查：成人年龄下调，但半数以上尚不具有“大人”的觉悟

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2022年4月起，日本法定成人年龄下调至18岁。在少子老龄化问题快速发展的当下，日本政府此举的一个目的在于促进年轻人的社会参与活动。但是，作为当事人的“18岁”青年人又是怎么想的呢？

《民法》修订版规定，从2022年4月起，“成人”年龄由20岁下调至18岁。日本财团1月末实施的《18岁意识调查》显示，已有“成人”觉悟、称得上是“大人”的受访者，其比例不到一半，仅为47.9%。尤其是女性受访者，有60%的人表示自己“相对来说还是孩子”或“还是孩子”。

针对是否了解成人年龄下调后各种规则的变化情况（能否识别正误信息），63.6%的受访者表示知道“无需父母同意即可签约（购买手机和贷款等）”，并有超过80%的受访者知道“即使18岁成年后，也不能吸烟和饮酒”。

该调查还询问了若干为了解“18岁人群真实状态”的问题。当被问及“最近一周获得信息量最多的媒体”时，选择“民营电视台”的受访者最多，占比为45.3%，可见即便是数字原住民一代，电视也是非常贴近他们的信息来源；而另一方面，“报纸（纸质）”（7.9%）、“书籍、图书”（1.7%）、“杂志”（0.4%）等纸质媒体，均没有进入前十名，可见它们都不受年轻人的欢迎。

关于消费行为，52.5%的受访者表示“挑选商品时重视性价比”，51.0%表示“对将来感到担忧，会注意存钱和节约”，可见大家普遍节制有度。在通缩经济下成长起来的这一代人，似乎对奢侈品、豪车和珠宝没有那么大的兴趣和向往。

标题图片 : PIXTA

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