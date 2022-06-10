日本大学排行榜：东北大学连续三年雄踞榜首

日本大学排行榜：东北大学连续三年雄踞榜首教育 财经 社会
时至今日，旧帝国大学依然可以在日本大学排行榜上展现出品牌实力。东北大学、东京大学和大阪大学位居前三。私立大学中排名最高的是庆应义塾大学的第11位。
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在英国教育专业杂志《英国泰晤士高等教育（THE）》发布的《世界大学排行榜日本版2022》上，东北大学连续三年夺得综合第一。东京大学排名第二，较上一年上升了一位，大阪大学和东京工业大学并列第三。前十名均为国立和公立大学，其中7所旧帝国大学全部进入了前八名。私立大学中，庆应义塾大学（第11名）、国际基督教大学（第12名）和早稻田大学（第13名）排名靠前。
日本版排名调查由倍乐生（Benesse）集团合作实施。针对“教育资源”“教育充实度”“教育成果”和“国际性”四大领域16个项目进行量化处理后比较得出了排名。
日本大学TOP20
|综合分
|大学名
|教育资源
|教育完善度
|教育成果
|国际性
|85.6
|东北大学
|78.6
|84.5
|98.6
|88.6
|81.7
|东京大学
|81.3
|82.7
|96.9
|69.0
|81.6
|大阪大学
|72.2
|83.7
|96.6
|82.7
|81.6
|东京工业大学
|72.9
|84.1
|95.9
|81.2
|80.7
|京都大学
|76.8
|78.0
|98.8
|76.6
|79.0
|北海道大学
|67.6
|81.2
|98.7
|79.1
|78.8
|九州大学
|69.4
|81.9
|96.2
|76.1
|78.1
|名古屋大学
|71.4
|80.5
|97.2
|70.8
|77.5
|筑波大学
|68.2
|83.7
|92.0
|72.3
|72.3
|广岛大学
|60.2
|81.1
|77.3
|75.9
|71.7
|庆应义塾大学
|56.4
|78.6
|93.2
|70.1
|71.3
|国际基督教大学
|44.8
|91.3
|57.9
|97.1
|71.1
|早稻田大学
|45.6
|78.8
|94.6
|84.1
|70.4
|神户大学
|60.3
|78.3
|77.6
|70.0
|69.0
|东京医科齿科大学
|80.7
|61.5
|56.6
|70.3
|68.3
|一桥大学
|43.6
|81.0
|78.0
|83.8
|67.6
|国际教养大学
|44.0
|92.1
|43.2
|90.6
|65.8
|会津大学
|57.7
|81.1
|38.0
|78.6
|64.6
|金泽大学
|59.8
|74.9
|49.9
|69.3
|64.3
|上智大学
|37.1
|82.7
|56.1
|89.4
出处：THE
从分项来看，以旧帝国大学为核心的国立大学在“教育资源”和“教育成果”方面名列前茅，而在外籍教师、外国学生的比例等“国际性”方面，排名最高的国立大学东北大学，也不过名列第九，私立大学明显领先。
日本大学“教育资源”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（4）
|东京大学
|2（1）
|东京医科齿科大学
|3（2）
|兵库医科大学
|4（3）
|京都府立医科大学
|5（6）
|滨松医科大学
|6（5）
|东北大学
|7（7）
|奈良县立医科大学
|8（10）
|京都大学
|8（11）
|东京医科大学
|10（9）
|滋贺医科大学
出处：THE
日本大学“教育充实度”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（1）
|国际教养大学
|2（2）
|国际基督教大学
|3（3）
|立命馆亚洲太平洋大学
|4（8）
|东北大学
|4（6）
|东京外国语大学
|6（5）
|东京工业大学
|7（17）
|大阪大学
|7（4）
|筑波大学
|9（13）
|神田外国语大学
|9（10）
|上智大学
|9（16）
|东京大学
出处：THE
日本大学“教育成果”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（1）
|京都大学
|2（4）
|北海道大学
|3（2）
|东北大学
|4（5）
|名古屋大学
|5（8）
|东京大学
|6（6）
|大阪大学
|7（3）
|九州大学
|8（7）
|东京工业大学
|9（10）
|早稻田大学
|10（11）
|庆应义塾大学
出处：THE
日本大学“国际性”TOP10
|排名（上一年排名）
|大学名
|1（2）
|立命馆亚洲太平洋大学
|2（3）
|国际基督教大学
|3（4）
|大阪女子学院
|4（8）
|宫崎国际大学
|5（9）
|创价大学
|6（1）
|国际教养大学
|7（5）
|关西外国语大学
|8（12）
|上智大学
|9（15）
|东北大学
|10（10）
|神户市外国语大学
出处：THE
标题图片：东北大学片平校区（PIXTA）
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