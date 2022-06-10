日本大学排行榜：东北大学连续三年雄踞榜首

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时至今日，旧帝国大学依然可以在日本大学排行榜上展现出品牌实力。东北大学、东京大学和大阪大学位居前三。私立大学中排名最高的是庆应义塾大学的第11位。

在英国教育专业杂志《英国泰晤士高等教育（THE）》发布的《世界大学排行榜日本版2022》上，东北大学连续三年夺得综合第一。东京大学排名第二，较上一年上升了一位，大阪大学和东京工业大学并列第三。前十名均为国立和公立大学，其中7所旧帝国大学全部进入了前八名。私立大学中，庆应义塾大学（第11名）、国际基督教大学（第12名）和早稻田大学（第13名）排名靠前。

日本版排名调查由倍乐生（Benesse）集团合作实施。针对“教育资源”“教育充实度”“教育成果”和“国际性”四大领域16个项目进行量化处理后比较得出了排名。

日本大学TOP20

综合分 大学名 教育资源 教育完善度 教育成果 国际性 85.6 东北大学 78.6 84.5 98.6 88.6 81.7 东京大学 81.3 82.7 96.9 69.0 81.6 大阪大学 72.2 83.7 96.6 82.7 81.6 东京工业大学 72.9 84.1 95.9 81.2 80.7 京都大学 76.8 78.0 98.8 76.6 79.0 北海道大学 67.6 81.2 98.7 79.1 78.8 九州大学 69.4 81.9 96.2 76.1 78.1 名古屋大学 71.4 80.5 97.2 70.8 77.5 筑波大学 68.2 83.7 92.0 72.3 72.3 广岛大学 60.2 81.1 77.3 75.9 71.7 庆应义塾大学 56.4 78.6 93.2 70.1 71.3 国际基督教大学 44.8 91.3 57.9 97.1 71.1 早稻田大学 45.6 78.8 94.6 84.1 70.4 神户大学 60.3 78.3 77.6 70.0 69.0 东京医科齿科大学 80.7 61.5 56.6 70.3 68.3 一桥大学 43.6 81.0 78.0 83.8 67.6 国际教养大学 44.0 92.1 43.2 90.6 65.8 会津大学 57.7 81.1 38.0 78.6 64.6 金泽大学 59.8 74.9 49.9 69.3 64.3 上智大学 37.1 82.7 56.1 89.4

出处：THE

从分项来看，以旧帝国大学为核心的国立大学在“教育资源”和“教育成果”方面名列前茅，而在外籍教师、外国学生的比例等“国际性”方面，排名最高的国立大学东北大学，也不过名列第九，私立大学明显领先。

日本大学“教育资源”TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（4） 东京大学 2（1） 东京医科齿科大学 3（2） 兵库医科大学 4（3） 京都府立医科大学 5（6） 滨松医科大学 6（5） 东北大学 7（7） 奈良县立医科大学 8（10） 京都大学 8（11） 东京医科大学 10（9） 滋贺医科大学

出处：THE

日本大学“教育充实度”TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（1） 国际教养大学 2（2） 国际基督教大学 3（3） 立命馆亚洲太平洋大学 4（8） 东北大学 4（6） 东京外国语大学 6（5） 东京工业大学 7（17） 大阪大学 7（4） 筑波大学 9（13） 神田外国语大学 9（10） 上智大学 9（16） 东京大学

出处：THE

日本大学“教育成果”TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（1） 京都大学 2（4） 北海道大学 3（2） 东北大学 4（5） 名古屋大学 5（8） 东京大学 6（6） 大阪大学 7（3） 九州大学 8（7） 东京工业大学 9（10） 早稻田大学 10（11） 庆应义塾大学

出处：THE

日本大学“国际性”TOP10

排名（上一年排名） 大学名 1（2） 立命馆亚洲太平洋大学 2（3） 国际基督教大学 3（4） 大阪女子学院 4（8） 宫崎国际大学 5（9） 创价大学 6（1） 国际教养大学 7（5） 关西外国语大学 8（12） 上智大学 9（15） 东北大学 10（10） 神户市外国语大学

出处：THE

标题图片：东北大学片平校区（PIXTA）

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