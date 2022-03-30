《驾驶我的车》荣获最佳国际影片奖：盘点历年奥斯卡奖日本作品

《驾驶我的车》荣获最佳国际影片奖：盘点历年奥斯卡奖日本作品娱乐 艺术 财经
日本导演滨口龙介执导的《驾驶我的车》，荣获第94届奥斯卡最佳国际影片奖。这是自2009年2月《入殓师》（泷田洋次郎执导，当年该奖名为最佳外语片奖）以来时隔13年的壮举。
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第94届奥斯卡颁奖典礼于3月27日（日本时间28日）在美国洛杉矶举行，滨口龙介执导的《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖。
20世纪50年代，黑泽明执导的《罗生门》、衣笠贞之助执导的《地狱门》、稻垣浩执导的《宫本武藏》等陆续获得荣誉奖（最佳外语片），仿佛象征着日本电影的黄金时代来临。此后，日本电影虽获得提名，但都未能获奖，直到2009年的最佳外语片奖（相当于现在的最佳国际影片奖）《入殓师》（泷田洋次郎执导），才让日本作品半个多世纪以来再度获奖。
在此回顾迄今为止获得奥斯卡奖的日本电影作品。
2022年（第94届）最佳国际影片奖
《驾驶我的车》导演滨口龙介
2009年（第81届）最佳外语片奖
《入殓师》导演泷田洋次郎
2009年（第81届）最佳动画短片奖
《回忆积木屋》导演加藤久仁生
2003年（第75届）最佳动画长片奖
《千与千寻》导演宫崎骏
1999（第71届）最佳纪录短片奖
《THE PERSONALS》导演伊比惠子
1956年（第28届）荣誉奖（最佳外语片）
《宫本武藏》导演稻垣浩
1955年（第27届）荣誉奖（最佳外语片）
《地狱门》导演衣笠贞之助
1952年（第24届）荣誉奖（最佳外语片）
《罗生门》导演黑泽明
个人奖项方面，出演美国电影《樱花恋》的梅木三吉在1958年获得最佳女配角奖；坂本龙一凭借《末代皇帝》1988年获得最佳作曲奖；和田惠美、石冈瑛子分别于1986年和1993年获得最佳服装设计奖；辻一弘2018年和2020年获得最佳化妆与发型设计奖。导演黑泽明在1990年获得特别荣誉奖，动画导演宫崎骏在2015年获得荣誉奖。
标题照片：以《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖、手持奥斯卡小金人的导演滨口龙介（路透社）
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