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《驾驶我的车》荣获最佳国际影片奖：盘点历年奥斯卡奖日本作品

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日本导演滨口龙介执导的《驾驶我的车》，荣获第94届奥斯卡最佳国际影片奖。这是自2009年2月《入殓师》（泷田洋次郎执导，当年该奖名为最佳外语片奖）以来时隔13年的壮举。
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第94届奥斯卡颁奖典礼于3月27日（日本时间28日）在美国洛杉矶举行，滨口龙介执导的《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖。

20世纪50年代，黑泽明执导的《罗生门》、衣笠贞之助执导的《地狱门》、稻垣浩执导的《宫本武藏》等陆续获得荣誉奖（最佳外语片），仿佛象征着日本电影的黄金时代来临。此后，日本电影虽获得提名，但都未能获奖，直到2009年的最佳外语片奖（相当于现在的最佳国际影片奖）《入殓师》（泷田洋次郎执导），才让日本作品半个多世纪以来再度获奖。

在此回顾迄今为止获得奥斯卡奖的日本电影作品。

2022年（第94届）最佳国际影片奖

《驾驶我的车》导演滨口龙介

导演滨口龙介的电影《驾驶我的车》　(C)2021‘Drive My Car’制作委员会（BITTERS END提供）
导演滨口龙介的电影《驾驶我的车》　(C)2021‘Drive My Car’制作委员会（BITTERS END提供）

2009年（第81届）最佳外语片奖

《入殓师》导演泷田洋次郎

电影《入殓师》导演泷田洋二郎（左）与主演本木雅弘（路透社）
电影《入殓师》导演泷田洋二郎（左）与主演本木雅弘（路透社）

2009年（第81届）最佳动画短片奖

《回忆积木屋》导演加藤久仁生

最佳动画短片奖《回忆积木屋》导演加藤久仁生（路透社）
最佳动画短片奖《回忆积木屋》导演加藤久仁生（路透社）

2003年（第75届）最佳动画长片奖

《千与千寻》导演宫崎骏

《千与千寻》吉卜力工作室提供
《千与千寻》吉卜力工作室提供

1999（第71届）最佳纪录短片奖

《THE PERSONALS》导演伊比惠子

1956年（第28届）荣誉奖（最佳外语片）

《宫本武藏》导演稻垣浩

1955年（第27届）荣誉奖（最佳外语片）

《地狱门》导演衣笠贞之助

1952年（第24届）荣誉奖（最佳外语片）

《罗生门》导演黑泽明

个人奖项方面，出演美国电影《樱花恋》的梅木三吉在1958年获得最佳女配角奖；坂本龙一凭借《末代皇帝》1988年获得最佳作曲奖；和田惠美、石冈瑛子分别于1986年和1993年获得最佳服装设计奖；辻一弘2018年和2020年获得最佳化妆与发型设计奖。导演黑泽明在1990年获得特别荣誉奖，动画导演宫崎骏在2015年获得荣誉奖。

标题照片：以《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖、手持奥斯卡小金人的导演滨口龙介（路透社）

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