《驾驶我的车》荣获最佳国际影片奖：盘点历年奥斯卡奖日本作品

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日本导演滨口龙介执导的《驾驶我的车》，荣获第94届奥斯卡最佳国际影片奖。这是自2009年2月《入殓师》（泷田洋次郎执导，当年该奖名为最佳外语片奖）以来时隔13年的壮举。

第94届奥斯卡颁奖典礼于3月27日（日本时间28日）在美国洛杉矶举行，滨口龙介执导的《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖。

20世纪50年代，黑泽明执导的《罗生门》、衣笠贞之助执导的《地狱门》、稻垣浩执导的《宫本武藏》等陆续获得荣誉奖（最佳外语片），仿佛象征着日本电影的黄金时代来临。此后，日本电影虽获得提名，但都未能获奖，直到2009年的最佳外语片奖（相当于现在的最佳国际影片奖）《入殓师》（泷田洋次郎执导），才让日本作品半个多世纪以来再度获奖。

在此回顾迄今为止获得奥斯卡奖的日本电影作品。

2022年（第94届）最佳国际影片奖

《驾驶我的车》导演滨口龙介



导演滨口龙介的电影《驾驶我的车》 (C)2021‘Drive My Car’制作委员会（BITTERS END提供）

2009年（第81届）最佳外语片奖

《入殓师》导演泷田洋次郎



电影《入殓师》导演泷田洋二郎（左）与主演本木雅弘（路透社）

2009年（第81届）最佳动画短片奖

《回忆积木屋》导演加藤久仁生



最佳动画短片奖《回忆积木屋》导演加藤久仁生（路透社）

2003年（第75届）最佳动画长片奖

《千与千寻》导演宫崎骏



《千与千寻》吉卜力工作室提供

1999（第71届）最佳纪录短片奖

《THE PERSONALS》导演伊比惠子

1956年（第28届）荣誉奖（最佳外语片）

《宫本武藏》导演稻垣浩

1955年（第27届）荣誉奖（最佳外语片）

《地狱门》导演衣笠贞之助

1952年（第24届）荣誉奖（最佳外语片）

《罗生门》导演黑泽明

个人奖项方面，出演美国电影《樱花恋》的梅木三吉在1958年获得最佳女配角奖；坂本龙一凭借《末代皇帝》1988年获得最佳作曲奖；和田惠美、石冈瑛子分别于1986年和1993年获得最佳服装设计奖；辻一弘2018年和2020年获得最佳化妆与发型设计奖。导演黑泽明在1990年获得特别荣誉奖，动画导演宫崎骏在2015年获得荣誉奖。

标题照片：以《驾驶我的车》获得最佳国际影片奖、手持奥斯卡小金人的导演滨口龙介（路透社）

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