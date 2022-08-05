调查显示，40%以上的受访者以米饭为主食

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农林水产省实施的《2021年度饮食生活与生活方式调查》对全国各地的30人一周饮食情况进行了详细分析。调查对象中，以“米饭”为主食的人最多，占比超过40%，食物自给率平均为40%。

此项调查始于2020年度，本次是第二次实施。调查分为“定量调查”和“图片调查”两种，图片调查按照年龄、性别、居住地区，无偏选取了30名对象，从2021年11月至12月期间对他们一周内的饮食情况进行了拍照记录和分析。

分析结果显示，所有人合计630餐（30人×3餐×7天）中，米饭占比最高（41.1%），其次是面包（18.7%）、面类（14.1%）、“其他（只吃副食或以水果、点心为主的餐食）”（10.3%）。按性别来看，选择面包、面类的男性较多，女性则多倾向于选择米饭。

从早中晚三餐来看，早餐选择面包的人最多（34.3%），米饭和“其他”各占16.2%，什么都不吃的人也有31.9%。午餐选择较多的依次是米饭（36.7%）、面类（28.6%）、面包（17.1%）。晚餐选择米饭的人占了绝对多数（70.5%），面类占比为12.4%、“其他”为10.0%、面包为4.8%。

全部30名调查对象7天餐食的食物自给率，平均值为40%。比上一年的数据（37%）高出3个百分点。按性别来看，男性为41%，女性为39%。按年龄来看，15至34岁人群为40%，35至54岁人群为39%，55至74岁人群为41%。

标题图片：PIXTA

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