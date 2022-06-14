新冠疫情导致23%的非正式雇佣女性收入减少

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即使全职工作，平均年收入也只有250.6万日元。日本工会总联合会实施的问卷调查显示，以非正式雇佣形式工作的女性所处的经济环境十分严峻。

日本工会总联合会（总联合会）2022年2月针对兼职工和派遣员工等以非正式雇佣形式工作的女性实施了一项问卷调查。结果显示，受到新冠疫情影响，23%的受访者表示“收入减少”，21.2%表示“出勤天数和工作时间减少”，可见她们在经济上受到了严重影响。

从非正式雇佣女性年收入分布情况来看，“100万到199万日元”的人数最多，为35%，“100万日元以下”的人也占到31.1%，而年收入在300万日元以上者仅占8%。整体平均年收入为167.9万日元。从雇佣形态来看，限期和嘱托社员（类似合同工——译注）、临时和非专职公务员、派遣员工均超过了250万日元，而兼职工（part-time）仅有137.3万日元。“自己的工资是家庭主要收入”的受访者平均为214.2万日元。从工作时间来看，即使全职工作（每周40小时以上），平均收入也只有250.6万日元。

关于能否利用公司的制度和设施，“可以利用，但适用标准与正式雇员不同”的情况较多，可见即使从事相同的工作，也不能保证和正式雇员享受同等的待遇。尤其是一边带孩子或照顾老人，一边工作的情况似乎更为艰难。

标题图片 : PIXTA

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