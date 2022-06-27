欧洲专利申请件数，日本稳居第三，但件数微减

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在全球持续蔓延的新冠疫情，还远远看不到平息的迹象，但技术开发却没有因此而停滞。2021年，欧洲专利局收到的专利申请件数达到188600件，创下历史新高。从国别来看，日本位列第三，仅次于美国和德国，但申请件数比前一年略微减少了1.2%。

欧洲专利局（EPO）发布的《2021年专利报告》显示，全球向欧洲专利局提交的专利申请件数为188600件，同比增长4.5%，创下历史新高。

从国别来看，日本仅次于美国和德国，继续稳居第三，申请件数为21681件，同比减少1.2%，已经连续三年减少。日本的申请件数在申请总量中的占比为11%。日本各类主要技术申请件数，“电气机械、装置、能源”1830件，“数字通信”1417件，“运输”1379件。

欧洲专利局分析认为，日本企业在成熟产业领域实力强劲，但在数字技术和康养技术方面，申请行动则相对较为低调，而这些技术恰恰是专利局整体申请件数增长的主要因素”。

2021年 各国向欧洲专利局申请专利件数

国名 申请件数（同比） 美国 46533（5.2%） 德国 25969（0.3%） 日本 21681（▲1.2％） 中国 16665（24.0%） 法国 10537（▲0.7%） 韩国 9394（3.4%） 瑞士 8442（3.9％） 荷兰 6581（3.1%） 英国 5627（▲1.2%） 瑞典 4954（12.0%）

出处：欧洲专利局

日本各家企业中，索尼连续6年专利申请数位列第一。同时，该公司的申请数在全球的排名2018年为第11位，2019年为第9位，2020年和2021年为第8位，在国际上的存在感不断提升。

向欧洲专利局申请专利的日本企业TOP10

企业名 申请件数 索尼 1465 松下 781 日立 774 佳能 565 三菱电机 540 富士胶卷 512 NTT Docomo 461 丰田汽车 385 大金 375 东芝 348

出处：欧洲专利局

向欧洲专利局申请专利的全球企业TOP10

企业名 申请件数 华为（中国） 3544 三星（韩国） 2439 LG（韩国） 2422 爱立信（瑞典） 1884 西门子（德国） 1720 雷神公司（美国） 1623 高通公司（美国） 1534 索尼 1465 飞利浦（荷兰） 1311 博世（德国） 1289

出处：欧洲专利局

标题图片 : PIXTA

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