欧洲专利申请件数，日本稳居第三，但件数微减

欧洲专利申请件数，日本稳居第三，但件数微减财经 科学 社会
在全球持续蔓延的新冠疫情，还远远看不到平息的迹象，但技术开发却没有因此而停滞。2021年，欧洲专利局收到的专利申请件数达到188600件，创下历史新高。从国别来看，日本位列第三，仅次于美国和德国，但申请件数比前一年略微减少了1.2%。
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欧洲专利局（EPO）发布的《2021年专利报告》显示，全球向欧洲专利局提交的专利申请件数为188600件，同比增长4.5%，创下历史新高。
从国别来看，日本仅次于美国和德国，继续稳居第三，申请件数为21681件，同比减少1.2%，已经连续三年减少。日本的申请件数在申请总量中的占比为11%。日本各类主要技术申请件数，“电气机械、装置、能源”1830件，“数字通信”1417件，“运输”1379件。
欧洲专利局分析认为，日本企业在成熟产业领域实力强劲，但在数字技术和康养技术方面，申请行动则相对较为低调，而这些技术恰恰是专利局整体申请件数增长的主要因素”。
2021年 各国向欧洲专利局申请专利件数
|国名
|申请件数（同比）
|美国
|46533（5.2%）
|德国
|25969（0.3%）
|日本
|21681（▲1.2％）
|中国
|16665（24.0%）
|法国
|10537（▲0.7%）
|韩国
|9394（3.4%）
|瑞士
|8442（3.9％）
|荷兰
|6581（3.1%）
|英国
|5627（▲1.2%）
|瑞典
|4954（12.0%）
出处：欧洲专利局
日本各家企业中，索尼连续6年专利申请数位列第一。同时，该公司的申请数在全球的排名2018年为第11位，2019年为第9位，2020年和2021年为第8位，在国际上的存在感不断提升。
向欧洲专利局申请专利的日本企业TOP10
|企业名
|申请件数
|索尼
|1465
|松下
|781
|日立
|774
|佳能
|565
|三菱电机
|540
|富士胶卷
|512
|NTT Docomo
|461
|丰田汽车
|385
|大金
|375
|东芝
|348
出处：欧洲专利局
向欧洲专利局申请专利的全球企业TOP10
|企业名
|申请件数
|华为（中国）
|3544
|三星（韩国）
|2439
|LG（韩国）
|2422
|爱立信（瑞典）
|1884
|西门子（德国）
|1720
|雷神公司（美国）
|1623
|高通公司（美国）
|1534
|索尼
|1465
|飞利浦（荷兰）
|1311
|博世（德国）
|1289
出处：欧洲专利局
标题图片 : PIXTA
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