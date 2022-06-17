新冠疫情中，36.4%的受访者感到孤独

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由于要遵守“静默用餐”的规定，午餐时间的员工食堂内也是一片寂静。进入新财年后，即使有人事变动，也无法热热闹闹地举办欢迎欢送会；远程办公成为常态，即使同属一个部门，大家也很难聚在一起；最近两年也从来没有和学生时代的朋友聚餐小酌过。新冠疫情从我们身上夺走了两年前稀松平常的人际交往机会。

围绕因新冠疫情造成的社会变化而加剧的孤立和孤独问题，日本政府首次实施了全国调查。2021年12月至今年1月，针对随机抽选的全国2万名16岁以上民众，通过邮寄问卷或在线形式进行了调查，回收了11867份有效回答。

4.5%的受访者表示“总是”感到孤独，14.5%“经常”感到孤独，17.4%“偶尔”感到孤独，合计达到36.4%。

从年龄段来看，30到39岁的受访者中表示“总是”感到孤独的人最多，占比为7.9%，其次是20到29岁人群，占比为7.7%。而占比最低的是70到79岁人群，占比仅为1.8%。不过，按照年龄段叠加是否独居的情况来看，所有年龄段的独居者都更容易感到孤独。

从就业状态来看，“失业人员”和“派遣员工”感到孤独的比例较高；从家庭年收入来看，年收入越低越容易产生孤独感；从外出频率来看，外出天数越少的人越容易产生孤独感。

另一方面，回答“经常”感到孤独的受访者中，只有8.2%的人曾就自身的烦恼向行政机关或NPO等民间团体寻求过（无偿）援助。由此也可以看出，虽然中央和地方政府都提出了针对孤独和孤立问题的援助对策，但这些信息并未充分传达给那些需要的人。

标题图片 : PIXTA

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