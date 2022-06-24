53.7%的受访者希望接种第四剂疫苗

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新冠疫情究竟要持续到何时？感染人数始终居高不下，让许多人感到烦躁不已。目前，日本政府正在开展接种第四剂新冠疫苗的准备工作，这一次是否能够减少感染人数呢？

日本Trend Research公司在3月下旬至4月上旬期间，针对全国1200名普通民众实施了关于新冠疫苗的问卷调查。这1200人中，42.9%接种了三剂疫苗，41.2%接种了两剂，0.2%只接种了一剂，15.8%没有接种过疫苗。

没有接种过疫苗的人中，有57.7%表示他们“不愿意接种”。关于具体的理由，主要是“相对于效果的持续时间，不良反应的风险太大”“虽然大多数人都接种了，但疫情仍然没有得到控制”。

至少接种过一剂疫苗的1011人中，针对是否接种第四剂疫苗的问题，53.7%表示“希望接种”。16.1%表示“不愿意接种”，30.2%表示“说不好”。

关于希望接种的理由，主要是“如果（感染后）请假休息，会给身边的人造成麻烦”“年纪大了，考虑到重症化风险，即使要面对不良反应，还是希望接种”。

另一方面，关于不希望接种的理由，许多人列举了不良反应，比如“不良反应太糟心了”“第二次、第三次接种后，不良反应越来越大”“第三次接种后，很长时间都觉得手臂疼痛和身体乏力”。

日本Trend Research公司公布的报道日文原文

标题图片 : PIXTA

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