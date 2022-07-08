18岁意识调查：认为“未来会变好”的日本年轻人，仅有13.9%

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虽然国家富足、安全、清洁、教育水平也高，但未来没有希望——日本财团针对六个国家共计6000名年轻人实施的《18岁意识调查》，反映出日本年轻人的悲观情绪。

日本财团针对日本、美国、英国、中国、韩国和印度六国共计6000名年轻人实施的《18岁意识调查》显示，认为“自己国家未来会变好”的日本受访者最少，占比仅为13.9%，而认为“会变差”的日本受访者最多，占比为35.1%。

中国受访者中，95.7%对国家的未来持积极态度，只有1.2%认为“会变差”。

作为七国集团（G7）成员的英国和美国的受访者中，认为“会变好”的人也较少，可以说这是发达国家的共同倾向，但日本的情况尤为突出。虽是全球第三大经济体，但年轻人却看不到希望、感觉前途渺茫。

关于如何看待自己国家10年后的竞争力，认为“会变得非常强”和“会变强”日本受访者合计占比在“经济”“科技”“军事国防”“文化演艺”四个领域均垫底。

原本日本比较强的“经济”领域，在进入人口减少和经济低增长时代后，认为“会变得非常强”和“会变强”的日本受访者占比仅为1.4%和9.5%。认为“科技”“会变强”的合计占比为45.5%。

堪称日本“战略出口产品”的漫画、动漫、J-POP近年来也似有受“韩流”“汉流”压制之感，认为“文化演艺”“会变强”的合计占比为29.5%。

此次调查于2022年1月下旬至2月上旬通过线上方式实施，对象为六个国家的17至19岁年轻人各1000名。

标题图片: PIXTA

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