Recruit公司调查显示，首都圈新建独栋住宅平均价格达到历史新高的4331万日元

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人生中最大一笔购物消费——心满意足的住宅。Recruit公司针对2021年首都圈新建（非定制）独栋住宅签约者实施的调查显示，购买价格的主要区段为3000万到4000万日元之间，11%价格超过6000万日元，占比达到了2020年的近两倍。

Recruit公司针对2021年首都圈新建（非定制）独栋住宅签约者实施的调查（2502份样本）显示，平均购买价格为4331万日元，达到2014年以来的最高水平。价格分布方面，“3000万日元到3500万日元”占16.8%，“3500万到4000万日元”占17%，3000万到4000万日元这个价位比较集中，而“6000万日元以上”的占比也达到了11%，为2020年的近两倍。

从都道府县来看，东京23区的平均价格遥遥领先，高达6061万日元，其次是市区23区外的东京都其他辖区，为4628万日元，神奈川县为4144万日元。

贷款金额方面，“4000万到5000万日元”的占比最大，为26.4%，其次是“5000万日元以上”（19.7%）。平均贷款金额为4075万日元，自2014年以来首次超过4000万日元。

从家到最近车站的距离方面，“步行11到15分钟”的占比最大，为26.0%，其次是“乘坐巴士或私家车等”（24.7%）。平均耗时14分钟，与2020年持平。2014年时，“步行5分钟以内”和“步行5到10分钟”的合计占比约为40%，而2020年和2021年已经减少到30%以下。可见大家心仪的住宅距离车站越来越远。

标题图片 : PIXTA

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