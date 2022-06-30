18岁意识调查：日本年轻人认为自己无法改变国家和社会，也不愿意冒险尝试

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认为“年轻人就应该强势，甚至自傲一点”的，或许都是经历了日本经济高歌猛进时代的人。活在少子老龄化、人口减少、经济低增长的当下，年轻人们对未来根本没有信心。

2022年1月下旬至2月上旬，日本财团，对日本、美国、英国、中国、印度和韩国六国共计6000名年轻人实施了《18岁意识调查》。从结果来看，日本年轻人自我肯定意识低下的状况十分突出。

表示“在日常生活中会感到不安或郁闷”的日本受访者占比达65.3%，高于其他国家。尽管新冠疫情导致生活自由受限，整个世界都笼罩在停滞状态之中，但日本年轻人的不安情绪似乎尤为明显。

表示“拥有引以自豪的个性”的日本受访者占比为47.9%，是唯一低于50%的国家。与排名倒数第二的韩国相比，也有20个百分点以上的差距。

认为“自己国家可以在国际社会发挥领导力”的日本受访者占比仅为22.8%，只相当于中国（86.0%）和印度（79.7%）的大约四分之一。美国（61.5%）和英国（56.2%）也远远落后于中印。

认为“自己的行动可以改变国家和社会”的受访者占比方面，作为七国集团（G7）成员的美国、英国和日本均低于60%。其中，占比仅为26.9%的日本更是以绝对差距排名垫底。

“愿意为国家和社会做贡献”的受访者占比方面，日本为61.7%，与排名第一的印度（92.6%）相差大约30个百分点。

“即使有风险也愿意挑战”的受访者比例方面，日本也低于半数，仅为49.0%。

日本年轻人对任何事情都表现出怯弱，而中国和印度的年轻人则态度积极和要强。虽然这种差异不能单纯用经济因素来解释，但通过国际货币基金组织（IMF）2022年4月19日修正公布的经济增长预期数据，似乎还是能看出一些日本年轻人无法自我肯定的原因。

IMF公布的实际GDP增长预期（同比，%）

2021 2022 2023 日本 1.6 2.4 2.3 美国 5.7 3.7 2.3 英国 7.4 3.7 1.2 中国 8.1 4.4 5.1 印度 8.9 8.2 6.9 韩国 4.0 2.5 2.9

（2022年4月19日公布）

标题图片 : PIXTA

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