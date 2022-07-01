日本茶，出口额再创历史新高

日本茶，出口额再创历史新高财经 生活
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国内产量呈减少趋势
近年来，日本的茶叶种植面积缓慢减少，2021年为38000公顷。2009年以来，日本全国茶叶产量始终保持在8万吨上下，2020年因预估新冠疫情将导致需求减少而大幅减少了产量，年产量仅有7万吨。
静冈、鹿儿岛和三重是三大主要产地
主要产地为静冈、鹿儿岛、三重、京都和福冈各县，前三大主产县的种植面积占到了全国总面积的70%。各产地的生产方式各具特色，静冈、鹿儿岛是将新芽蒸过后揉捻干燥制成“煎茶”，三重、福冈是在采收前一周左右，用秸秆或珠罗纱等覆盖茶树，然后用制作煎茶的相同工艺制成“冠茶”，京都则使用大棚种植茶叶，在采收前20天左右，用秸秆或珠罗纱等覆盖，最后用制作煎茶的相同工艺制成“玉露”和抹茶。
海外绿茶消费扩大
尽管国内生产规模缩小，但绿茶在海外却一直很受欢迎。2021年的出口额达到204.1824亿日元（同比增长26.1%），连续两年创出历史新高。据分析，新冠疫情促使居家消费需求加大，并且经济活动逐步重启促使在外就餐需求加大，这些因素都拉动了出口的增长。
粉末状绿茶出口额占六成
最大的出口对象国是美国，出口额达103.009亿日元（同比增长22.1%），占到了出口总额的一半。第二位是德国，出口额为20.2104亿日元（同比增长73.9%），第三位是中国台湾地区，出口额为17.0319亿日元（同比增长9.9%）。对美出口方面，包括抹茶在内的“粉末状”商品占到了出口总额的75%，除英国外的欧盟各国和中国台湾地区，包括茶叶在内的“其他”商品占比较大。虽然不同国家和地区的偏好有所差异，但数据证明了抹茶拿铁和抹茶糕点等掀起的抹茶热潮仍在持续。按千克计算的出口单价，粉末状商品为4411日元，其他商品为2244日元，前者大约高出了一倍。
不同形状的绿茶出口情况（2021年）
|出口额（百万日元）
|粉末状
|其他
|合计
|美国
|7685
|2616
|10301
|（75％）
|（25%）
|欧盟
|1807
|1294
|3101
|（58%）
|（42%）
|中国台湾地区
|506
|1197
|1703
|（30%）
|（70%）
|全球合计
|13338
|7081
|20418
|（65%）
|（35%）
出处：财务省贸易统计
＊括号内数字为不同形状的占比
标题图片：PIXTA
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