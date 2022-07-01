日本茶，出口额再创历史新高

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近年来，日本国内茶叶生产量缓慢减少，而绿茶在海外却大受欢迎，2021年的出口额创出了历史新高。至少在每年的新茶季节，放下瓶装茶，品一品用茶叶冲泡的新茶的香气和甘甜如何？

国内产量呈减少趋势

近年来，日本的茶叶种植面积缓慢减少，2021年为38000公顷。2009年以来，日本全国茶叶产量始终保持在8万吨上下，2020年因预估新冠疫情将导致需求减少而大幅减少了产量，年产量仅有7万吨。

静冈、鹿儿岛和三重是三大主要产地

主要产地为静冈、鹿儿岛、三重、京都和福冈各县，前三大主产县的种植面积占到了全国总面积的70%。各产地的生产方式各具特色，静冈、鹿儿岛是将新芽蒸过后揉捻干燥制成“煎茶”，三重、福冈是在采收前一周左右，用秸秆或珠罗纱等覆盖茶树，然后用制作煎茶的相同工艺制成“冠茶”，京都则使用大棚种植茶叶，在采收前20天左右，用秸秆或珠罗纱等覆盖，最后用制作煎茶的相同工艺制成“玉露”和抹茶。

海外绿茶消费扩大

尽管国内生产规模缩小，但绿茶在海外却一直很受欢迎。2021年的出口额达到204.1824亿日元（同比增长26.1%），连续两年创出历史新高。据分析，新冠疫情促使居家消费需求加大，并且经济活动逐步重启促使在外就餐需求加大，这些因素都拉动了出口的增长。

粉末状绿茶出口额占六成

最大的出口对象国是美国，出口额达103.009亿日元（同比增长22.1%），占到了出口总额的一半。第二位是德国，出口额为20.2104亿日元（同比增长73.9%），第三位是中国台湾地区，出口额为17.0319亿日元（同比增长9.9%）。对美出口方面，包括抹茶在内的“粉末状”商品占到了出口总额的75%，除英国外的欧盟各国和中国台湾地区，包括茶叶在内的“其他”商品占比较大。虽然不同国家和地区的偏好有所差异，但数据证明了抹茶拿铁和抹茶糕点等掀起的抹茶热潮仍在持续。按千克计算的出口单价，粉末状商品为4411日元，其他商品为2244日元，前者大约高出了一倍。

不同形状的绿茶出口情况（2021年）

出口额（百万日元） 粉末状 其他 合计 美国 7685 2616 10301 （75％） （25%） 欧盟 1807 1294 3101 （58%） （42%） 中国台湾地区 506 1197 1703 （30%） （70%） 全球合计 13338 7081 20418 （65%） （35%）

出处：财务省贸易统计

＊括号内数字为不同形状的占比

标题图片：PIXTA

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