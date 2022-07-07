70%驻日美军基地集中在冲绳，回归50年后负担仍未减轻

70%驻日美军基地集中在冲绳，回归50年后负担仍未减轻社会 政治外交
在冲绳回归本土50周年即将到来的5月10日，冲绳县知事玉城丹尼在首相官邸向首相岸田文雄递交了要求实现冲绳和平繁荣的《建议书》。玉城丹尼表示说，让冲绳成为和平之岛的目标，在50年后的今天，依然未能实现。50年间，冲绳县多次围绕美军基地问题与中央政府进行交涉，但时至今日，70%的驻日美军基地都集中在冲绳，各种负担明显偏重的问题仍然没有得到改善。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
冲绳的美军基地建设始于太平洋战争时期的1945年4月。截至1972年冲绳回归日本本土时，美军专用设施面积约为28000公顷，通过多次与美军交涉，返还了大约35%，目前还有18000多公顷。
然而，为了在朝鲜半岛或台湾海峡“有事”时能够及时应对，美军一直很看重冲绳。基地外迁工作进展迟缓，日本全国的美军专用设施中，超过70%集中在冲绳县。美军设施的面积占到了冲绳县总面积的8.1%，与设有美军基地的其他都道府县相比尤为突出。
标题图片：建在住宅密集区的美军普天间基地（时事社）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。