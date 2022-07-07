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70%驻日美军基地集中在冲绳，回归50年后负担仍未减轻

在冲绳回归本土50周年即将到来的5月10日，冲绳县知事玉城丹尼在首相官邸向首相岸田文雄递交了要求实现冲绳和平繁荣的《建议书》。玉城丹尼表示说，让冲绳成为和平之岛的目标，在50年后的今天，依然未能实现。50年间，冲绳县多次围绕美军基地问题与中央政府进行交涉，但时至今日，70%的驻日美军基地都集中在冲绳，各种负担明显偏重的问题仍然没有得到改善。