日本2021年难民认定人数创新高

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2021年2月，缅甸军方发动政变，鉴于这一形势，2021年日本难民认定人数和处于人道主义考虑而发放的特殊居留签证数量均创下新高。但与欧美国家相比，仍然显得微不足道。

日本出入境管理厅发布的数据显示，2021年依据《入管难民法》认定的难民人数为74人，同比增加27人，创下自1982年实施难民认定制度以来的历史新高。其中32人是缅甸人，这主要是受到2021年2月缅甸军方发动政变的影响。另外，虽然未认定为难民，但出于人道主义考虑，为580名外国人发放了特殊居留签证，同比大增536人，也创下了历史新高；这些获得特殊居留权的人当中，525人（95%）是因为“祖国形势”的缅甸人。

2021年有2413名外国人申请认定难民资格，同比（3936人）减少了约40%。据分析，这是因为新冠疫情导致入境人数本身出现了锐减。申请者的国籍总共涉及50个国家，其中最多的是缅甸（612人，同比增加1.7%），其次是土耳其（510人，同比减少39.0%）、柬埔寨（438人，同比增加5.8%）。

NPO法人“难民支援协会”（总部位于东京）发布的数据显示，日本2020年的难民认定人数为47人，认定率为0.5%，而德国为63456人，认定率为41.79%，加拿大为19596人，认定率为55.2%，法国为18177人，认定率为14.6%，与欧美国家相比，日本显得微不足道。

标题图片：PIXTA

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