消费者物价指数，2015年3月以来首次单月涨幅超过2%

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日本政府公布的2022年4月全国消费者物价指数同比上涨2.1%，达到了日本银行提出的2%通胀目标。然而，这个数字反映了资源价格和粮食价格的飙升，如果工资不能相应上涨，那么只会增加家庭开支负担。

日本总务省公布了2022年4月全国消费者物价指数（2020年=100），除价格变化较大的生鲜食品外的综合指数为101.4，同比上涨了2.1%，已连续八个月同比上涨。这是自受到上调消费税率影响的2015年3月（2.2%）以来，时隔7年零一个月，单月同比涨幅首次超过2%，若排除上调消费税率的影响，则是自2008年9月（2.3%）以来，即13年零七个月以来首次超过2%。

俄乌冲突导致资源价格飙升，能源相关价格的上涨速度虽较3月（20.8%）有所放缓，但涨幅仍然高达19.1%。电力价格、城市燃气价格、汽油价格分别上涨了21.0%、23.7%和15.7%。

原材料费的上涨等因素导致除生鲜食品外的食品价格上涨了2.6%，家庭耐用品上涨了5.0%。此前，各大电信运营商自2021年3月起推出的低价套餐拉低了物价整体水平，但现在其影响已经减弱，这也是导致物价指数上涨的原因之一。

日本银行为实现2%的通胀目标，一直在实施大规模的量化宽松政策，此次虽然超过了目标值，但如果工资不能相应上涨，那么恐将形成毫无益处、只会造成家庭开支负担增大的“恶性通胀”。

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