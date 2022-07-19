文部科学省调查显示，培养国际化人才仍需努力

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调查显示，初三达到日本国内英语等级考试“英检”的3级、高三达到准2级以上英语水平的学生比例，未能达到日本政府设定的50%目标。可见培养国际化人才并非易事。

日本文部科学省实施的《英语教育实施状况调查》显示，英语水平达到欧洲共同语言参考标准“CEFR”A1级别（英检3级）以上的初三学生占比为47.0%，达到A2级别（英检准2级）以上的高三学生占比为46.1%。尽管较2019年调查数据分别上升了3个百分点和2.5个百分点，但还是没有达到政府为培养国际化人才而设定的50%的目标。

此次调查对象为2021年12月全国所有公立初高中三年级在读学生。2020年受新冠疫情影响未实施调查。

有10个都府县和10个政令市（日本的一种行政区制，人口需要超过50万人——译注）的初三学生达到了50%目标。其中埼玉市和福井县尤为突出，占比均超过了85%。排名垫底的佐贺县仅为31.9%，与埼玉市相差多达54.4个百分点。

高三学生仅以都道府县为单位进行统计，超过50%的包括秋田、东京、神奈川、富山、福井、静冈、兵库、奈良等八个都县。福岛、茨城、宫崎、鹿儿岛四县仅为30%多。

英语水平达标率较高的地方自治体TOP5

初中（都道府县及政令市） 高中（都道府县） 埼玉市 86.3% 福井县 59.6% 福井县 85.8% 富山县 59.3% 福冈市 66.0% 静冈县 54.4% 群马县 60.9% 秋田县 53.7% 石川县 56.3% 兵库县 53.1%

出处：文部科学省

标题图片 : PIXTA

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