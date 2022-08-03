调查显示，70%受访者选择“银行存款”作为储蓄方式

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日本政府鼓励民众“将储蓄变为投资”，但人们依然喜欢把钱存在银行——或许这也是日本人的国民性？

明治安田生命保险公司针对全国20到79岁已婚人群实施的调查（1620份有效回答）显示，受访者户均储蓄额为1408万日元。2020年，日本政府向全体国民每人发放了10万日元抗疫专项补贴，由于外出机会骤减，所以储蓄额一度出现激增，其他年份则可谓一直保持着缓慢增长的趋势。

关于储蓄的目的，61.5%的受访者表示“为了以防万一”，61.2%表示“为将来做准备”，可以看出人们踏实求稳的心态。以兴趣爱好、购车买房等为目的的受访者占比均只有9%左右。

关于储蓄方式，绝大多数人选择“银行存款”，占比高达72.6%；股票投资、房地产投资等各种“投资”的合计占比仅有16.8%。尽管日本政府多年来一直呼吁“将储蓄变为投资”，但尽管几乎没有利息，人们依然倾向于把钱存在银行，这难道是日本的国民性？

标题图片 : PIXTA

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