约半数企业存在“摸鱼大叔”，严重打击周围员工士气

日本信息库

一堆中老年员工整天无所事事消磨时间，只有少数年轻人火力全开，忙前忙后——如果身处这样的公司，恐怕任何人都会萌生逃离的想法。一个严重问题是，平均两家日本公司中就有一家存在这种“摸鱼大叔”。

日本企业的老龄化问题正日益加剧。虽说这是整个社会少子老龄化发展的必然结果，但似乎也有不少企业把大量工作交给年轻人，对那些整天摸鱼的在编中老年员工伤透脑筋。

提供经营和组织运营咨询服务的识学公司（总部位于东京）针对全国1385名20到39岁企业员工实施的调查显示，49.2%的受访者表示“公司有‘摸鱼大叔’”，可见日本大约半数企业都存在这种现象。

针对回答“有”的受访者，又进一步询问了他们“摸鱼大叔”平时在公司做什么。结果显示，回答“常在休息”（49.7%）和“发呆”（47.7%）的受访者较多，其次是“闲聊”“上网”。

关于“摸鱼大叔”不再干活的原因，45.0%的受访者认为“缺乏工作积极性”，41.0%认为“受年功序列制度影响”，26.3%认为“没有人把工作交给他们”。

关于“摸鱼大叔”带来的弊端，选择“打击士气”的受访者占比突出，高达59.7%。相较于“闲人的工作会转到自己手里”（49.0%），似乎工作热情受挫更让人感到不舒服。

针对“是否觉得自己将来也会变成‘摸鱼员工’”这个问题，30.3%的受访者表示“觉得会”。关于可能变成“摸鱼员工”的原因，选择“工作成果在工资待遇上得不到反映”的受访者最多，占比为59.3%，其次是“没有遇到好的上司”（37.4%）。

实施此项调查的识学公司相关人士表示：“防止出现‘摸鱼大叔’的方法是用薪酬待遇来评价工作成果，令人产生‘为了涨薪’这样一种明确的工作动机。”

顺便提一句，47.3%的公司除了有“摸鱼大叔”外，还有“摸鱼大妈”存在，她们同样也把大多时间用在了“闲聊”和“休息”上，让年轻人深感心灰意冷。希望这些大叔大妈们从明天开始注意好好工作吧！

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。