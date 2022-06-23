日本免除低风险国家和地区人员入境新冠检疫

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2012年至2019年期间，访日游客人数连续七年创下新高。2020年急转直下，同比锐减了87.1%。2021年进一步下滑，同比减少94.0%，入境旅游市场几乎被完全摧毁。如今，全球正逐渐回归新冠疫情大流行前的状态。日本也从6月起大幅放宽了海外游客的入境检疫要求。

日本政府自2021年1月开始针对包括日本归侨在内的所有入境人员采取机场检疫措施。但从2022年6月1日起，日本依据病毒输入风险高低将各个国家和地区分为三个组别，针对低风险组别国家和地区入境人员，免除入境检疫和隔离观察。中风险组别国家和地区入境人员如已接种三剂疫苗，也同样免除入境检疫和隔离观察。高风险组别国家和地区入境人员仍需接受入境检疫和隔离观察3天。同时，日本还将单日入境人数上限从此前的约1万人上调至约2万人。

所有国家和地区入境人员在登机前都必须接受病毒检测。各个国家都和地区的分组依据阳性率等指标进行判断，包括七国集团（G7）成员国在内，大约覆盖80%入境人员的国家和地区都被划分为低风险组别，不再需要接受入境检疫和隔离观察。

6月1日起开始执行的入境检疫政策

风险程度 已接种3剂疫苗 已接种0至2剂疫苗 低 免除 免除 中 免除 需要 高 需要 需要

日本观光厅和民间旅行社已从5月24日起启动接待外国游客的实证项目。截至6月上旬，已有来自美国、澳大利亚、新加坡、泰国四国的15个旅行团约50名游客前往日本各地旅游，相关部门将对其间的行动管理和防疫措施等，梳理出需要解决改善的课题，为正式重启入境游做好准备。

标题图片：参与日本观光厅访日旅游实证项目的一批美国游客抵达成田机场（5月24日，时事社）

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