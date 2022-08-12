疫情下的葬礼，以家庭葬礼为主

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场地狭小、大量人员在短时间内同时列席的丧葬活动容易出现“密集”情况，在新冠疫情暴发初期，甚至发生过守灵聚集性感染和葬礼聚集性感染。因此，最近两年，只有少数亲属参加的家庭葬礼成为主流，丧葬活动不断趋于小型化。新冠病毒已经影响到了人们与至亲至爱的最后告别。

丧葬服务企业镰仓新书（总部位于东京）对有过担任丧主经历的人实施调查的结果显示，在葬礼类型方面，2020年时大约有半数受访者选择“普通葬礼”，但2022年减少到了25.9%。

另一方面，受访者选择最多的葬礼形式是“家庭葬礼”，主要由家人、亲属和部分亲近朋友参加，占比达55.7%；选择省去守灵步骤，一天之内完成仪式的“一日葬礼”的占比为6.9%；选择不举行宗教仪式，只在火葬场举行告别仪式的“直葬火葬葬礼”，占比为11.4%，较2020年调查的数值翻了一倍以上。

亲朋好友等聚在一起举办葬礼，容易形成密集、密切接触的状态，基于预防病毒传播的观点，丧葬活动已日渐趋于小型化。

葬礼平均列席人数在疫情之前就已呈现出减少趋势，而2022年更是降至历史最低的38人。葬礼平均费用为110.7万日元，相较于2020年调查时询问的疫情前相关金额，减少了73.6万日元。

收到的丧事礼金总额，平均为47.2万日元，较2020年调查数据减少23.9万日元。由于这个数额每人在一定程度上是固定的，所以可以认为主要原因是列席人数有所减少。

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