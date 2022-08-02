木材自给率，恢复至40%

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日本的木材自给率连续10年上升，2020年已恢复到40%以上，这也是半个世纪以来首次达到这一水平。其原因，除了所谓国产木材利用振兴政策的影响外，生物质发电用木片的增加也有所贡献，然而人们好像很难对这个现象由衷地感到欣喜。

农林水产省发布的《森林与林业白皮书》显示，反映国产木材在国内消费木材中占比的“木材自给率”，2020年达到了41.8%。

1955年，这个自给率曾高达96.1%。但由于廉价进口木材不断增加，之后占比几乎一直在下降，2002年降至历史最低的18.8%。在日本政府实施国产木材振兴政策的背景下，近年来人工林进入了利用期。同时，受零碳化发展潮流的影响，生物质发电使用的木片等燃料用需求不断增长，也拉动了国产木材供给量的增加。自给率从2011年开始已连续10年上升，自1972年以来，时隔48年，2020年首次超过了40%。

2020年的木材总需求量为7443.9万立方米。受新冠疫情导致住宅开工量减少等因素影响，同比减少了746.6万立方米。

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