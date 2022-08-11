中央机关公务员，工作不满10年离职者连续三年超百人

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过去备受超级精英青睐的最佳就业出路如今已风光不再？国家公务员综合职务的热度下降，尽管入职前经历了艰难的竞争考试，仍有越来越多人工作不满10年就选择离职。

鉴于中央政府机关综合职务年轻职员离职人数不断增多这一情况，人事院于2022年5月首次针对在职不满10年的公务员离职情况进行调查，并公布了调查结果。

2013年至2017年，工作不满10年离职的人数一直在100人以下，但2018年、2019年和2020年分别为116人、139人和109人，连续三年超过百人。从在职年限来看，录用后不满1年的离职人数几乎持平，而不满3年、不满5年和不满10年的离职人数均呈现增加趋势。

国家公务员录用考试的综合职务报名人数也在2017年到2021年期间连续5年出现减少。2022年的报名人数为15330人，同比增长7.1%，6年来首次出现正增长，但仍是仅次于2021年的历史次低值。

至于国家公务员热度下降的原因，有人指出这主要是源于国家机关职场环境的恶化，比如官员干部的丑闻被媒体大肆报道、国会开会期间经常需要加班到深夜，等等。

人事院称，尽管具体的离职理由并不明确，但将会参考此次调查结果，改善相关措施以便今后留住人才。

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