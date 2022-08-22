日本人均鱼贝类消费创历史新低

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庆贺的宴席上连头带尾的加吉鱼必不可缺，到了居酒屋先来一份刺身拼盘，周末全家热热闹闹吃一顿回转寿司——日本人的饮食生活可谓离不开鱼。但没想到的是，近年来日本鱼贝类消费量却出现了锐减。

全球鱼贝类消费量一直处于增长趋势。随着生活水平的提高，原本就属于食鱼饮食文化圈的亚洲大洋洲地区的鱼贝消费量增长明显。在欧美国家，出于追求健康的意识，食用鱼贝的人越来越多。

然而，日本人却渐渐远离了鱼贝类食品。农林水产省发布的2021年版水产白皮书显示，2020年日本人人均鱼贝类消费量为23.4公斤，创下自有可比数据的1960年以来的最低水平，降至2001年峰值40.2公斤的58%。

人均蛋白质摄取量并没有减少。与鱼贝类形成对比的是，肉类消费量呈现单边增长趋势，2011年首次超过鱼贝类，之后差距越来越大。2020年升至33.5公斤，高出鱼贝类多达10公斤。

关于鱼贝类消费逐渐减少的原因，主要是价格相对较高，还有生活方式的变化。尽管鱼块、竹荚鱼、沙丁鱼等许多鱼的烹饪比较简单，但因为腥味和清洗困难，不愿意使用烤箱烤鱼的人也在增加。要鼓励人们更多地食用鱼贝类，有必要向大众提供符合时代的食谱。

标题图片 : PIXTA

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