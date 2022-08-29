日本人的死因：“癌症”占比26.5%，衰老死亡人数增长明显

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癌症、脑溢血、心肌梗塞被称作三大疾病，其中，死于癌症的日本人占到了死亡总人数的四分之一。

厚生劳动省发布的《人口动态统计》报告显示，2021年有381497人死于癌症。在各种死因造成的死亡总人数中的占比为26.5%，相当于每四个人中就有一人死于癌症。癌症死亡率（每10万人的死亡人数）一直呈现单边上升趋势，2020年达到了历史最高的310.7。男性死亡人数最多的患癌部位是“肺部”（死亡53279人，死亡率89.3），其次是“大肠”（死亡28079人）、“胃部”（死亡27196人）。女性主要是“大肠”（死亡24337人，死亡率38.6）和“肺部”（死亡22933人）。

第二大“杀手”是“心脏病（高血压性心脏病除外）”，共造成214623人死亡，第三是“衰老”，造成152035人死亡，同比增加了近两万人。伴随社会老龄化程度的加深，衰老造成的死亡率自2005年以来呈现出持续快速上升趋势。

新冠肺炎造成的死亡人数为16756人，死亡率为13.6。

从不同年龄段男女主要死因的占比来看，年龄越大，癌症死亡率越高，女性的峰值在55到59岁年龄段，男性的峰值在65到69岁年龄段。另外，无论女性还是男性，15到34岁年轻人的自杀比例都非常突出。

标题图片 : PIXTA

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