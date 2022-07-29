年内涨价食品种类破万，原油价格飙升和日元贬值带来“涨价之夏”

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在原油价格飙升和日元持续贬值的背景下，食品价格的上涨已经势不可挡。这个夏天将会迎来“涨价潮”，民间调查公司的调查显示，年内涨价的食品种类将超过1万种，平均涨幅高达13%。

帝国数据库公司针对105家大型食品企业实施的调查显示，2022年1月1日至6月1日的五个月内，各家企业计划在年内上调价格的产品累计达到了10789种。其中，4770种已在前5个月内执行涨价计划，6月将有超过1500种，7月和8月合计将有超过3300种，9月以后将有超过1100种产品上调价格。10月还有啤酒和碳酸饮料将会涨价。

据悉，此前食品涨价的主要原因是食用油和小麦粉价格的上涨。日本的食用油消费长期依赖于加拿大产的菜籽油，菜籽作物歉收导致价格飙升。小麦粉方面，俄罗斯对乌采取军事行动导致小麦出货受阻，整体价格不断上涨。

另外，作为对俄制裁措施的一部分，欧美多国实施原油禁运，导致原油价格飙升，日美利差扩大又导致了20多年以来的日元大贬值。

帝国数据库相关负责人就食品涨价问题称，“此前的涨价主要反映了食用油和小麦的上涨，但发现春季以来的原油涨价和日元贬值并非短期现象后，众多食品企业只能将新增成本转嫁到零售价格上”。

各食品门类调价情况

加工食品

种类 4288 涨幅 14% 涨价原因 小麦和油脂价格、食用肉类和鱼类、包装材料 主要品种 杯装泡面、火腿和腊肠、冷冻食品

调味品

种类 2153 涨幅 11% 涨价原因 油脂价格、包装材料、番茄等蔬菜 主要品种 色拉调料、蛋黄酱、咖喱糊、香辛料

酒类和饮料

种类 2263 涨幅 15% 涨价原因 小麦价格、塑料瓶等容器价格 主要品种 烧酒、苏打水烧酒、啤酒、发泡酒、碳酸饮料

点心

种类 722 涨幅 12% 涨价原因 小麦和油脂价格、土豆、白砂糖、包装材料 主要品种 零食小吃、巧克力点心、冰淇淋

面包

种类 454 涨幅 9% 涨价原因 小麦价格、包装材料 主要品种 主食面包、点心面包、商业用面包

出处：帝国数据库

除了原油价格的上涨推高运输费用和包装材料费外，日元贬值也构成了所有进口商品价格上涨的重要原因。因此，涨价波及的范围越来越广，而并不仅限于某些特定品种。4月全国消费者物价指数（扣除价格变化较大的生鲜食品因素）同比上涨2.1%，大约7年来首次突破2%，而当月的月度劳动统计调查显示，计入物价上涨因素后的实际工资同比减少了1.2%。

在此背景下，日本银行行长黑田东彦发表演讲时称“家庭财力对涨价的耐受度也在不断提高”，遭到网友广泛批评。

标题图片：PIXTA

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