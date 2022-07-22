观光厅发布访日游客管理指南：需坚持佩戴口罩，记录行动轨迹

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日本观光厅发布了关于6月10日起恢复接待入境游的管理指南。其中明确指出，作为新冠防控措施，将要求参团游客佩戴口罩、坚持手指消毒并购买民间医疗保险，如违反相关规定，则有可能取消参团旅游资格。

6月10日，日本重启此前因新冠疫情肆虐全球而中断的外国游客入境游。虽然目前仅允许来自低风险国家和地区游客、附带随团导游的团队游，但这也意味着能与世界自由往来的日常将逐渐恢复。着眼于恢复接待外国游客，观光厅针对旅游企业和随团导游等旅游相关从业者发布的管理指南要点如下。

防疫注意事项

旅游企业需要求参团游客坚持“佩戴口罩”“手指消毒”“避免三密（密闭、密集、密接）”，并购买民间医疗保险。

需要求游客提前登陆 Visit Japan Web网站，登记办理数字厅提供的入境手续服务。

Visit Japan Web网站，登记办理数字厅提供的入境手续服务。 需向游客说明如果违反相关规定，可能会被取消参团旅游资格或中止行程，并征得同意。

为方便锁定密切接触人员，需保留参团游客的行动轨迹记录。同时，为了将密接人数控制在最小范围，将固定餐饮店等场所的座位安排。

发现阳性人员等紧急情况下的应对措施

旅游企业应提前向随团导游分享可提供外语服务的医疗机构、专业医疗口译人员等相关信息

一旦出现阳性人员，应迅速采取脱团就医措施。同时向阳性人员和密接人员以外的其他参团游客说明可以继续行程。

标题图片 : PIXTA

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