江户川区大规模调查显示，每76名居民中就有1人“家里蹲”

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身在人潮涌动的东京，却有不少人和社会几乎没有交集，孑然一身。年富力强的30到59岁人群中，许多人甚至度过了10年以上的“家里蹲”生活。东京都江户川区实施的大规模调查，反映出大都市里许多人面临的孤独问题。

东京都江户川区2021年至2022年初实施的宅家情况大规模调查显示，区内7604户居民中有多达7919人属于宅家人员。

调查实施于2021年7月至2022年2月，对象为区内约35万个家庭（约70万人）中，有工资收入不扣税者和没有享受护理等行政服务者的18万个家庭。共计收到10万个家庭的回答。算上教育委员会掌握情况的1113名旷课中小学生，以及已经接受区政府援助的64人，区内宅家人数合计达到9096人，相当于每76名居民中就有1人“家里蹲”。

此次调查发现的7919名宅家人员中，女性占51.4%，男性占48.3%。从年龄段来看，40到49岁的人最多，占比为17.1%，其次是50到59岁（16.6%）、30到39岁（13.9%），30到59岁这个年龄区间合计几乎占了一半。

关于宅家时间，整体上“1到3年”的人最多，占比为28.7%，30到59岁人群中，超过10年的人最多。

关于原因，选择“患有需要长期疗养的疾病”“不适应职场环境”“找工作不顺利”等项目的受访者较多。

关于宅家当事人的需求，回答“什么都不需要，保持现状即可”的受访者最多，占比达32%，远高于“求职准备”（21%）和“即使短时间也可以的工作地方”（15%）。

江户川区初步决定，将依据调查获得的信息，对宅家者及其家属实施援助。同时表示，受到问卷调查的触动，已经有54人通过向区政府咨询窗口电话咨询等方式获得了直接援助。

标题图片 : PIXTA

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