酒类出口形势良好：2021年首次突破1000亿日元

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清酒（日本酒）和威士忌等酒类出口形势良好，2021年首次突破1000亿日元。据分析，近年来日本酒类的国际声誉不断提高，以及“和食热潮”在全球范围广泛兴起，成为拉动酒类出口的重要因素。

财务省的贸易统计等资料显示，2021年日本酒类出口金额超过1146亿日元（同比增长61.4%），连续十年刷新历史最高记录。2012年的出口额为206亿日元，十年间增长了4倍。

从品类来看，出口的主力产品是威士忌和清酒，合计占到出口总额的70%以上。另外，尽管金额并不高，但金酒、伏特加和葡萄酒等的出口增幅也很突出。

日本酒的最大进口国家（地区）是中国大陆，然后依次是美国、中国香港、中国台湾和法国。单从清酒来看，主要出口国家（地区）都集中在亚太地区。国税厅分析认为，今后的课题是进一步开拓清酒在欧洲市场的销路。

标题图片：三得利白州蒸馏所（山梨县北杜市）的威士忌原液储藏库，摄于2014年

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