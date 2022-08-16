40%的20多岁单身男性“没有约会经历”，少子化问题永远无解？

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近日公布的一项调查显示，“40%的20多岁单身男性没有约会经历”。少子老龄化程度高居世界前列一直是日本长期面临的政策课题，而在“没有约会经历”“没有恋人”这种情况下，少子化问题或永远不可破解。

日本内阁府发布的《男女共同参与白皮书》（2022年版）显示，过去被视为适婚年龄的二三十岁人群中，许多人正在远离恋爱。

根据2021年实施的意识调查，20到29岁人群中，65.8%的男性受访者和51.8%的女性受访者表示“没有配偶或恋人”。30到39岁人群中，给出同样回答的男性和女性也分别达到了35.5%和27.0%。

同时，关于“初中以后经历过的约会人数”，39.8%的20到29岁单身男性和34.1%的30到39岁单身男性回答“0人”。相对于此，20到29岁单身女性和30到39岁单身女性中，约会零经验的占比分别为25.1%和21.5%，明显可以看出男性在恋爱方面比较晚熟。

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