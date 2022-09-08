筷子使用礼仪知多少？生活 文化
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竟然有这么多使用筷子的禁忌。
（五十音順）
🥢举筷
把筷子举到高于嘴部的位置。
🥢洗筷
在汤羹或饮料中涮洗筷子前端。
🥢渡筷
用筷子夹起食物后传给另一双筷子。这与火葬后用筷子夹递遗骨的动作相似。
🥢受筷
添饭时手里拿着筷子不放下。
🥢移筷
连续多次地夹同一个盘子里的菜。正确的做法是吃一口饭，吃一口菜；然后再吃一口饭，之后夹另一个菜。
🥢空筷
筷子碰了菜却不夹来吃。
🥢拜筷
双手合十拿筷子。拿着东西合掌被视为不礼貌，忌讳一边说“我开动了”一边“拜筷”。
🥢塞筷
用筷子将食物塞进嘴里。
🥢落筷
吃饭的时候把手里的筷子掉到地上。
🥢逆筷
分菜的时候，调换筷子头尾，避免用接触自己嘴部的一头夹菜。
🥢扒筷
嘴巴贴着碗，用筷子将饭菜扒进嘴里。还包括用筷子挠头或其他身体部位的做法。
🥢咬筷
用牙齿咬筷子。
🥢叼筷
把筷子一头含在嘴里。
🥢挖筷
用筷子从盘子底部把菜挖出来。
🥢擦筷
把一次性木筷掰开后，刮落毛刺。
🥢探筷
用筷子在菜里搅拌寻找。
🥢戳筷
用筷子捅戳食材。
🥢指筷
用筷子指着别人或者东西。
🥢直筷
不用公筷，直接使用自己的筷子在大盘菜肴里夹取食物。
🥢透筷
不剔除鱼的大骨，直接透过骨头从下方挑出鱼肉食用。
🥢剔筷
把筷子当做牙签在菜里戳来捅去。
🥢齐筷
借助饭碗或桌面把筷子头对齐。
🥢敲筷
用筷子敲击器皿。
🥢立筷
把筷子插在米饭上。
🥢错筷
使用一双材质不同的筷子。
🥢撕筷
一手拿一支筷子撕扯食材。
🥢调伏筷
把筷子头朝右摆放。
🥢泪筷
筷子夹起食物滴滴答答地流汤。
🥢握筷
握着筷子吃饭。
🥢舔筷
在筷子含在嘴里吸吮。
🥢架筷
把筷子像搭桥一样架在饭碗上面。相当于表示“吃完了”的意思。
🥢拨筷
用筷子拨开不想吃的东西。
🥢扬筷
把筷子举过手背高度。
🥢抖筷
把筷子前端的汤汁或食材碎渣抖落。
🥢迷筷
拿起筷子犹豫不定，在食物上方晃动。
🥢转筷
拿筷子在汤里搅拌转动。
🥢衔筷
移动饭碗时，把筷子横着衔在嘴里。
🥢摘筷
像摘东西一样舔掉附着在筷子上的饭粒。
🥢持筷
单手同时拿筷子和饭碗。正确做法是两手拿起饭碗放在左手上，用左手的无名指和小指夹住右手举着的筷子，然后用右手从下方换手拿筷子。
🥢牙签筷
把筷子当做牙签般使用。
🥢抄筷
把筷子并拢，像用勺子一样抄起菜肴。
🥢拉筷
用筷子把远处饭碗拉到自己面前。
标题图片：PIXTA
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