筷子使用礼仪知多少？

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日本人使用筷子有许多禁忌，被称作“嫌筷”“禁筷”或“忌筷”。为了避免在人前丢丑，或者给别人造成不悦，一起来看看你筷子用对了没有。

竟然有这么多使用筷子的禁忌。

（五十音順）

🥢举筷

把筷子举到高于嘴部的位置。

🥢洗筷

在汤羹或饮料中涮洗筷子前端。

🥢渡筷

用筷子夹起食物后传给另一双筷子。这与火葬后用筷子夹递遗骨的动作相似。

🥢受筷

添饭时手里拿着筷子不放下。

🥢移筷

连续多次地夹同一个盘子里的菜。正确的做法是吃一口饭，吃一口菜；然后再吃一口饭，之后夹另一个菜。

🥢空筷

筷子碰了菜却不夹来吃。

🥢拜筷

双手合十拿筷子。拿着东西合掌被视为不礼貌，忌讳一边说“我开动了”一边“拜筷”。



拜筷（PIXTA）

🥢塞筷

用筷子将食物塞进嘴里。

🥢落筷

吃饭的时候把手里的筷子掉到地上。

🥢逆筷

分菜的时候，调换筷子头尾，避免用接触自己嘴部的一头夹菜。

🥢扒筷

嘴巴贴着碗，用筷子将饭菜扒进嘴里。还包括用筷子挠头或其他身体部位的做法。

🥢咬筷

用牙齿咬筷子。

🥢叼筷

把筷子一头含在嘴里。

🥢挖筷

用筷子从盘子底部把菜挖出来。

🥢擦筷

把一次性木筷掰开后，刮落毛刺。

🥢探筷

用筷子在菜里搅拌寻找。

🥢戳筷

用筷子捅戳食材。

🥢指筷

用筷子指着别人或者东西。

🥢直筷

不用公筷，直接使用自己的筷子在大盘菜肴里夹取食物。

🥢透筷

不剔除鱼的大骨，直接透过骨头从下方挑出鱼肉食用。

🥢剔筷

把筷子当做牙签在菜里戳来捅去。

🥢齐筷

借助饭碗或桌面把筷子头对齐。

🥢敲筷

用筷子敲击器皿。

🥢立筷

把筷子插在米饭上。

🥢错筷

使用一双材质不同的筷子。

🥢撕筷

一手拿一支筷子撕扯食材。

🥢调伏筷

把筷子头朝右摆放。



调伏筷（PIXTA）

🥢泪筷

筷子夹起食物滴滴答答地流汤。

🥢握筷

握着筷子吃饭。



握筷（PIXTA）

🥢舔筷

在筷子含在嘴里吸吮。

🥢架筷

把筷子像搭桥一样架在饭碗上面。相当于表示“吃完了”的意思。

🥢拨筷

用筷子拨开不想吃的东西。

🥢扬筷

把筷子举过手背高度。

🥢抖筷

把筷子前端的汤汁或食材碎渣抖落。

🥢迷筷

拿起筷子犹豫不定，在食物上方晃动。

🥢转筷

拿筷子在汤里搅拌转动。

🥢衔筷

移动饭碗时，把筷子横着衔在嘴里。

🥢摘筷

像摘东西一样舔掉附着在筷子上的饭粒。

🥢持筷

单手同时拿筷子和饭碗。正确做法是两手拿起饭碗放在左手上，用左手的无名指和小指夹住右手举着的筷子，然后用右手从下方换手拿筷子。

🥢牙签筷

把筷子当做牙签般使用。

🥢抄筷

把筷子并拢，像用勺子一样抄起菜肴。

🥢拉筷

用筷子把远处饭碗拉到自己面前。

标题图片：PIXTA

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