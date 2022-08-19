晚婚晚育，第一胎出生时母亲的平均年龄为30.9岁

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尽管日本政府高举应对少子化问题的大旗，但晚婚晚育倾向依旧。如今第一胎的生产年龄甚至高于40年前第三胎的平均生产年龄。

日本社会的少子化趋势依然在不断加剧。2021年新生儿数量为811604人，创历史新低。表示育龄妇女一生中生育子女数量的总和生育率为1.30，同比减少0.03，已连续六年减少。

少子化的一个原因是晚育化。厚生劳动省的人口动态统计显示，母亲第一胎的平均生育年龄从2015年开始连续六年保持在30.7岁，但在2021年升至30.9岁，创下有历史记录的1950年以来的最高水平。

1980年时，母亲第一胎的平均生育年龄为26.4岁，第二胎为28.7岁，第三胎为30.6岁。换言之，2021年第一胎的生产年龄高出了大约40年前的第三胎生产年龄，这就缩小了考虑再生第二胎、第三胎的选择范围。

平均初婚年龄方面，1980年女性为25.2岁，男性为27.8岁；2021年女性为29.5岁（上升4.3岁），男性为31.0岁（上升3.2岁），呈现出晚婚化倾向。

1980年，30到34岁女性的未婚率为9.1%，相当于90%左右的女性都在30岁以前结婚。之后，未婚率缓慢上升。2020年时30到34岁女性的未婚率达到38.5%，30岁以前不结婚的现象已经不再鲜见。

标题图片 : PIXTA

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