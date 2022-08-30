对日好感度和访日意愿调查：喜欢日本的四季风景和菜肴，但物价太高！

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受新冠疫情影响，2020年和2021年世界各国几乎处于封闭隔绝状态。2019年以前火爆的入境游需求一度降至冰点，而今年6月起，日本已经恢复接待入境团队游。欢迎世界各地游客光临日本！

从事数字营销业务的Auncon咨询公司（总部位于东京）针对12个国家和地区实施了关于对日好感度和访日意愿的问卷调查。

对日好感度（“非常喜欢”和“喜欢”的受访者合计）占比最高的是中国台湾地区（95.4%），其次是印度尼西亚（91.7%）和中国香港地区（88.8%）。与2021年实施的调查相比，总体上好感度有所下降，尤其是英国和美国，同比分别下降了16.5个百分点和15.1个百分点。

关于“非常喜欢”和“喜欢”日本的理由，回答“四季风景和自然环境”“日餐”的受访者占比整体较高。选择“历史、文化”的美国和英国受访者占比较高（均为27%），而这两国选择“漫画、动漫”的受访者占比低于亚洲国家和地区。

关于不喜欢日本的理由，总体上选择“物价高”的受访者较多，尤其是中国台湾地区，选择该项的占比为61.2%。中国大陆和韩国受访者中，选择“历史、文化”的人较多，韩国、泰国和印度尼西亚也有不少人对日本向来就“不感兴趣”。

关于“新冠疫情结束后是否想去日本”，疫情发生前访日人数较多的中国大陆、中国台湾和中国香港受访者中回答“非常想去”和“想去”的人较多。而“不想去”和“完全不想去”的韩国受访者合计占比超过了30%。

标题图片 : PIXTA

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