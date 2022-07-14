2022年版日本核能发电站地图

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福岛第一核电站事故过去11年多之后，截至2022年6月，日本国内共有六座核电站的10个反应堆相继重启，而现阶段仍在运转反应堆仅有4个。还有一些核电站，虽已获得当地政府批准重启，但加强安全等工作需要一定时间，所以目前并未运转。另一方面，由于排放二氧化碳的火力发电不符合零碳化发展潮流，所以近年来设备老化的火电站相继关停，电力供应能力持续下降，盛夏和严冬时节或引发电荒隐患。

发生东日本大地震以前，日本共有54座核反应堆，全国大约30%的电力来自核能。但东京电力公司福岛第一核电站发生事故后，民众对核电的不信任感和不安感与日俱增，核电在能源结构中的定位发生了重大变化。

福岛核事故已过去11年多，截至2022年6月，经当地政府同意后重启的仅有大饭（关西电力公司）、高滨（关西电力公司）、美滨（关西电力公司）、玄海（九州电力公司）、川内（九州电力公司）、伊方（四国电力公司）六座核电站的共10个反应堆。这些反应堆集中在西日本地区，均为“压水堆”，不同于发生事故的福岛第一核电站。

与福岛第一核电站同为“沸水堆”的女川（东北电力公司）、柏崎刈羽（东京电力公司）、东海第二（日本原子能发电公司）、岛根（中国电力公司）等几座核电站虽达到了新的安全规范标准的要求，但均未能重启。

另外，东日本大地震以后，确定报废的反应堆达到了21个。

东日本大地震以来围绕核电站的主要动向

2011年3月 东日本大地震，东京电力福岛第一核电站事故 2012年5月 泊核电站（北海道电力）3号反应堆停止运转，时隔42年首次出现全国零核电局面 2012年6月 核电站运转时间原则上延长至2040年 2012年7月 大饭核电站（关西电力）3号和4号反应堆重启（结束了持续两个月的零核电局面） 2012年9月 原子能规制委员会成立 2013年7月 着眼于防范自然灾害和恐怖袭击的全新核电站安全规范标准施行 2013年9月 大饭核电站3号和4号反应堆实施定期检查，再次出现零核电局面 2014年4月 第四次能源基本计划内阁会议决定将核电定位为“重要的基荷电源”，同时提出“将通过发展可再生能源，尽可能降低对核电的依赖度” 2015年8、10月 川内核电站（九州电力）1号和2号反应堆重启（新标准施行后首例重启，时隔一年零11个月结束零核电局面） 2016年1、2月 高滨核电站（关西电力）3号和4号反应堆重启 2016年8月 伊方核电站（四国电力）3号反应堆重启 2018年3月、5月 大饭核电站3号和4号反应堆重启 2018年3月、6月 玄海核电站（九州电力）3号和4号反应堆重启 2018年7月 第五次能源基本计划内阁会议决定“2030年度将核电比例控制在20-22%的水平” 2020年11月 宫城县知事村井嘉浩同意女川核电站（东北电力）重新运转。这是与发生事故的福岛第一核电站同类型的沸水反应堆首次获批重启。东北电力公司希望在2020年度以后恢复运转 2020年12月 大阪地方法院判决取消大饭核电站3号和4号反应堆的设置许可（中央政府上诉） 2021年1月 柏崎刈羽核电站（东京电力）曝出2020年9月曾有人违规使用身份识别卡进入中央控制室 2021年3月 原子能规制委员会公布消息称，柏崎刈羽核电站自2020年3月以来，探测外部入侵行为的设备一直处于故障状态，且并未采取充分的替代措施 2021年4月 日本政府原则上决定将福岛第一核电站内不断产生的含有放射性氚的核污水稀释后排放入海 2021年4月 因柏崎刈羽核电站曝出恐怖袭击对策存在漏洞问题，原子能规制委员会正式决定下达整改命令，禁止在追加检查确认情况改善之前移动电站内的核燃料。重启准备工作冻结 2021年4月 福井县知事杉本达治表态同意运转时间超过40年的美滨核电站（关西电力）3号反应堆和高滨核电站（关西电力）1、2号反应堆重启。这是东京电力福岛第一核电站事故发生以来，首次有地方政府同意运转时间超过40年（原则上的服役上限）的核电站重启 2021年6月 美滨核电站（关西电力）自2011年5月停止运转实施定期检查以来，时隔约10年实现重启。（因未能在限定时间内建成恐怖袭击应对设施，已于同年10月停止运转） 2022年5月 日本原子能规制委员会审批通过了关于将福岛第一核电站含有放射性氚的核污水排放入海问题的审查书草案，并认定包括必要设备在内的东京电力公司提出的计划安排妥当。东京电力公司宣称，将用海水将放射性氚浓度稀释至国家标准值的40分之1以下，然后通过新设置的海底隧道排放到大约1公里以外的近海 2022年6月 岛根县知事丸山达也批准岛根核电站（中国电力）重启

标题图片：中国电力公司岛根核电站（PIXTA）

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