超过70%的日本企业“未实施居家办公”

日本信息库

从近段时间每天早上通勤电车的拥挤状况看，社会生活正在逐渐从疫情中恢复正常。东京商工调查公司的调查显示，现在70%的企业没有实施居家办公。

东京商工调查公司6月上旬实施的问卷调查（6472份有效回答）显示，29.1%的企业“正在实施”居家办公，较2021年10月调查时的37.0%减少了7.9个百分点。从企业规模来看，大企业为56.9%，中小企业为24.4%。

表示“之前实施过，现在已经取消”的企业占比为27.2%，较2021年10月调查时的20.7%大幅增加。目前未实施居家办公的企业占比高达70.8%。

关于“正在实施”居家办公的企业内，有多少员工正在利用这项制度（1607份有效回答），回答“10%”的企业最多，占比为25.2%，居家率达“70%以上”的企业合计占比为30.9%。尽管已经作为一种制度得到确立，但似乎多数企业并未像发布紧急状态宣言的时期那样推行全员居家办公，实施程度较为有限。

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。