经团联统计显示，大企业夏季奖金增长13.8%，4年来首次正增长

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在新冠疫情之下，全球经济活动和社会活动都受到了严重影响。尽管感染人数依然在持续增长，但社会经济已经逐渐恢复正常。大企业的奖金4年来首次转为正增长。希望能有更多的光明穿透密布的阴云！

经团联统计的2022年夏季奖金谈判商定金额（第一次统计）为929259日元，同比增长13.81%，涨幅为有可比数据的1981年以来的最高水平。同比正增长为4年来首次。

调查对象为253家员工人数超过500人的大型企业，给出回答的16个行业105家企业的平均发放金额为929259日元。尽管低于新冠疫情发生前的2019年（971777日元），但由于针对第一次统计给出回答的企业每年有所不同，所以无法简单进行比较。

制造业（93家）企业为930475日元，同比增长15.11%，非制造业（12家）企业为922512日元，同比增长6.99%。从行业来看，涨幅较大的是钢铁（增长88.13%）、汽车（增长17.23%）和有色金属（增长17.11%）等。

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