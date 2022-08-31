50到59岁的女性，40%疑似存在更年期障碍，多数人“不去医院”

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厚生劳动省的调查显示，许多妇女怀疑自己存在更年期症状却并未前往医院就诊。总觉得心神不宁、在车站上一段台阶就会呼吸急促、时不时突然感到燥热出汗——“只是因为这样一些小事，就要去医院吗？”这种思维恐怕是日本人的特质。

厚生劳动省实施的关于“更年期症状”的意识调查显示，40到49岁女性受访者中的28.3%、50到59岁女性受访者中的38.3%、60多岁女性受访者中的27.7%感觉自己可能存在更年期障碍。而这三个年龄段的受访者中，前往医疗机构就诊，被诊断为“更年期障碍”的比例分别为3.6%、9.1%和6.9%，均低于10%。

“更年期”一般是指绝经前后跨度10年左右的时间，会出现因激素减少导致的上火、悸动、焦躁等各种身体不适现象。如果对日常生活造成了影响，就称作“更年期障碍”。

针对至少存在一种更年期症状的受访者，询问其自己察觉后隔了多长时间前往医疗机构就诊的结果来看，40到49岁、50到59岁、60多岁受访者在三个月内前去就诊的比例分别为9.1%、11.6%、9.9%，“未就诊”的情况占了绝对多数。似乎许多人都想自己熬过去，而不愿就医。

由于雄性激素的减少，男性在40岁以后也可能出现与女性更年期障碍类似的症状，但相关研究分析尚不充分。40到49岁、50到59岁、60多岁男性受访者中，前往医疗机构就诊被诊断为“更年期障碍”的比例分别为1.5%、1.7%、0.9%，比女性受访者的数值还要低。这三个年龄段的男性受访者中，认为自己可能存在更年期障碍的占比分别为28.3%、38.3%和13.6%。

本次调查对象为全国20到64岁的民众，收到2975名女性和2025名男性共计5000人的回答。

标题图片 : PIXTA

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