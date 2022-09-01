日本超过50%中小企业涨薪吸引人才

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持续了两年多时间的新冠疫情仍未平息，又遭遇了能源和原材料涨价，再加上日元汇率暴跌，真是一难接着一难。即便如此，仍有超过50%的中小企业为吸引和留住人才而毅然选择涨薪。

日本商工会议所6月实施的调查显示，2022年度已实施或计划实施涨薪的中小企业占比达到了50.9%。较上一年6月调查时的41.4%上升了9.5个百分点。

涨薪企业中，因为业绩改善等原因“积极性涨薪”的占比为13.7%，与上一年的调查数据相差无几。而为了留住人才或抵消物价上涨因素等的“防御性涨薪”占比，达到37.2%，较上一次调查上升了6.9个百分点。

关于涨薪理由（多选），回答“吸引、留住人才，提高工作积极性”的企业最多，占比高达91.4%，回答“抵消物价上涨因素”的占比为29.2%，较上一年12月调查时上升了18.4个百分点。一些会员企业表示“不涨薪无法吸引人才”“为留住员工上调了基本工资并新设了补贴”。

另一方面，关于暂缓涨薪的理由，表示“经营环境和经济形势不明朗”的企业占比达76.9%，“看不到业绩改善迹象”的占比为44.1%。还有企业悲痛地表示抗疫特别贷款的偿还负担沉重。

调查于6月中旬针对商工会议所全国会员企业实施，共计收到2063家企业的回答。

标题图片 : PIXTA

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