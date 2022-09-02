日本企业年薪过亿高管635人

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连续两年位居全球汽车销量排行榜榜首的丰田汽车总经理丰田章男去年年薪达到6.85亿日元，同比增长55%，创下该公司总经理薪酬的历史最高记录。尽管这个薪酬在普通老百姓眼中如同天文数字，但其实他还没有排进各企业高薪高管的前十位。真是人外有人，天外有天……

近日，东京商工调查公司依据2344家上市企业截至2022年6月30日下午5点提交的有价证券报告，公布了一份统计数据。数据显示，共有273家企业的635名高管年薪达到1亿日元以上，超过新冠疫情发生前的2019年（571人），创历史新高。

依据日本内阁府颁布的有关条例，从日本的2009年财年决算开始，高管薪酬达1亿日元以上的公司须在有价证券报告书中记载薪酬总额及薪酬种类（包括基本薪酬、股票期权、奖金、退休慰劳金等）。

东京商工调查公司的统计显示，在日本企业高管中，年薪最高的是Z控股公司（Z holdings）董事长慎重扈(Shin Jungho)，薪酬高达43.35亿日元，其中大部分薪酬（41.46亿日元）来自并表子公司LINE。排名第二的是第一交通产业董事长黑土始，为19.04亿日元，第三位是索尼集团董事长兼总经理吉田宪一郎，为18.88亿日元。

薪酬达10亿日元以上者共8人，较上一年增加了3人。

2021财年日本企业高管薪酬TOP10

企业名称 姓名 薪酬／亿日元（同比） Z控股 慎重扈 43.35（―） 第一交通产业 黑土始 19.04（3.10） 索尼集团 吉田宪一郎 18.88（12.53） 武田药品工业 克里斯多夫・韦伯 18.58（18.74） 东京电子 河合利树 16.65（9.02） 铃木 铃木修 11.71（1.49） 软银集团 西蒙・希格斯 11.51（18.82） 富士胶片控股 古森重隆 11.22（4.65） 伊藤忠商事 冈藤正宏 9.76（6.49） 武田药品工业 安德鲁・普卢普 9.19（9.11）

从各家企业公布的高管人数来看，最多的是日立制作所，共18人。其次是三菱UFJ金融集团和东芝公司，各有13人。

高管公布人数排行榜

企业名称 人数（上一年人数） 日立制作所 18（15） 三菱UFJ金融集团 13（11） 东芝 13（1） 三井物产 9（9） 大和证券集团总公司 9（9）

标题图片 : PIXTA

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