新冠疫情令日本单亲家庭生活雪上加霜

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新冠疫情对日本的社会经济造成了沉重的打击。其中，以非正式雇佣形式工作的单亲家庭承受的压力尤为巨大。开展食物救济活动的NPO法人的调查显示，超过半数的登记在册人员年收入不足200万日元。

在日本首都圈等地区开展为单亲家庭免费发放食物等公益活动的NPO法人日本好邻居（Good Neighbors Japan）针对受助登记在册人员实施了关于年收入等情况的问卷调查。

算上儿童抚养补贴等政府补助、各种其他津贴和同住家属收入在内，54%的受访者2021年的家庭年收入“不足200万日元”（约合人民币10万元）。与新冠疫情发生前的2019年实施的调查相比，增加了7个百分点。其中，23%的受访者表示“不足100万日元”，占比较上一次调查翻了一倍以上。

56%的登记在册人员属于零工或兼职等非正式用工，倒班制工作收入不稳定，加上新冠疫情迫使政府发布紧急状态宣言期间，排班减少或为了照顾停课在家的子女等原因导致工作量减少，收入相应降低的情况相当普遍。

“每周上六天班，休息日也要做按天计算的零工，但仍然只够生活费，无法供养孩子上大学”“家里有三个正在长身体的儿子，绝大部分收入都用来买吃的了”。留言中不乏类似这样令人揪心的内容。

13%的登记在册人员没有工作收入，工作收入在200万日元以下的人员合计占比为68%。不少受访者表示“大人孩子都感染了新冠，一个月的工钱都泡汤了”“疫情导致孩子学校停课，暂停工作在家照顾孩子，收入减少了”，反映出疫情让生活雪上加霜的实际困境。

调查于4月中旬启动，耗时约1个月，采用不记名问卷形式，对象为3297名居住在首都圈和近畿圈的“好饭菜”（日本好邻居实施的食物救济项目）受助登记在册人员，共收到594份有效回答。

标题图片 : PIXTA

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