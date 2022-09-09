半数已婚女性“年收入不足100万日元”

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世界经济论坛（WEF）每年发布的《性别差距报告》显示，日本已成为发达国家中铁打不动的“垫底国家”。今年在146个国家中也排到了第116位。从男女收入差距来看，不禁让人感到“无可奈何……”。

2022年版《男女共同参与白皮书》显示，已婚人士的个人年收入方面，女性和男性的差距十分明显。所有年龄段的女性中，年收入超过500万日元的占比都很小。另外，在各个年龄段中都存在着约10%到20%的被认为是全职主妇的“无收入”人员。即便是在有收入的群体中，“不足100万日元”的占比也是最大的。据分析，这主要是因为许多家庭为了获得所得税配偶专项的免税和社会保险费的豁免，选择让妻子从事零工等非正式工作来调节劳动时间，以此试图将收入控制在一定金额以下。

另一方面，单身男女的年收入差距虽然没有已婚人士那么明显，但男性年龄越大，年收入超过500万日元的占比就越大，而女性即使年龄增长，年收入也没有太大变化。

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