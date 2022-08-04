“土用丑日”是如何确定的？2022年的土用丑日是7月23日和8月4日

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每年进入酷暑之后，大家经常能在街头巷尾看到“土用丑日 吃鳗鱼”的招牌。浓郁的陈酱汁和鳗鱼的脂肪在炭火上烤出的焦香，嫩滑肥美的口感——光是想想都会垂涎三尺。2022年有两个“土用丑日”，分别是7月23日和8月4日。那么，土用丑日到底是如何确定的呢？

“土用”指的是季节之交。立春、立夏、立秋和立冬这四个节气前的18天均为土用。2022年的立秋是8月7日，所以7月23日到8月6日是“夏土用”。在历法上意味着夏季的尾声。

“今年是虎年”“年纪差一轮，都属狗”——人们早已习惯用十二生肖来指代“年份”，并且原本在中国的历法中，日和月也用十二支来表示。如果把子丑寅卯去对应日期，那么18天土用期间，至少有一天是丑日，每隔几年还会出现两次丑日。这就是“土用丑日”。

顺便提一句，据说将“土用丑日”和“鳗鱼”关联在一起的人，是江户时代的兰学(*1)家平贺源内（1728-1780年）。日本自古就有“在丑日吃‘u’音开头的食物，可以大补元气，平安度夏”的民间说法。而平贺源内便利用了这一点，给鳗鱼（unagi）餐馆传授妙招——在店头摆上“本日是丑日”的招牌。

今年有两个“丑日”，但如今，养殖鳗鱼供不应求，价格似乎呈现出上涨趋势。奢侈一把之后，按照民间说法吃一些“乌冬（udon）”“梅干（umeboshi）”“菜瓜（uri）”等发音带“u”的食物，奢俭有度地享受“两个丑日”，或许也是不错的选择。

标题图片：PIXTA

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