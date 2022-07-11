战后政治人物重大遇袭事件

时间 内容

1960年7月 岸信介首相在首相官邸门厅处遭右翼分子刺中大腿，受重伤。

1960年10月 社会党委员长浅沼稻次郎在演说中被右翼少年刺伤身亡

1963年7月 建设大臣河野一郎的住宅被右翼分子烧毁

1964年3月 美国驻日本大使赖肖尔在大使馆门口遭一少年匕首袭击，受重伤。

1975年6月 三木武夫首相在列席前首相佐藤荣作的葬礼时，遭右翼团体成员袭击，面部被殴打。

1990年1月 长崎市长本岛等遭右翼团体成员手枪击中，受重伤。

1990年2月 众议员滨田幸一遭暴力团体成员用铁棍殴打受伤

1990年10月 原劳动大臣丹羽兵助作为嘉宾在陆上自卫队守山驻地（名古屋市）出席纪念典礼时，被一男子用刀刺伤身亡。

1992年3月 自民党副党首金丸信在演讲时遭狙击手枪击。子弹射中演讲台，金丸未受伤。

1994年5月 右翼团体成员在细川护熙原首相附近开枪，细川未受伤。

1995年3月 警察厅长官国松孝次在位于东京都荒川区的自家公寓门厅前遭一名佩戴白口罩的男子枪击，一度陷入危重状态。

1995年5月 一个寄给东京都知事青岛幸男的邮包发生爆炸，都政府职员受伤。

1996年10月 岐阜县御嵩町町长柳川喜郎在家中遇袭，受重伤。

2002年10月 众议员石井纮基在自家门前遭右翼团体头目刺杀身亡

2006年8月 自民党前干事长加藤纮一位于山形县鹤冈市的老家旁边的事务所，遭右翼分子纵火烧毁。

2007年4月 长崎市长伊藤一长在市长选举拉票活动中遭暴力团体头目枪击身亡