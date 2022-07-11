2021年日本共发生10起枪击事件，造成1人死亡

2021年日本共发生10起枪击事件，造成1人死亡社会
在枪支受到严格管制的日本，暴力团伙以外极少有枪击事件发生。此次前首相安倍晋三遭枪击事件对整个日本造成了广泛的心理冲击。
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2022年7月8日，奈良市发生了一起前所未有的重大事件，领导自民党最大派阀的前首相安倍晋三在光天化日之下，而且是在国家政坛选举的助选演说活动中遭枪击而身亡。日本极少发生使用枪支的杀伤事件，针对政治家的袭击或恐怖行动，在最近20年内更是鲜有。
警察厅发布的数据显示，2021年日本共发生10起枪击案件。其中，没有暴力团伙参与的案件只有两起。枪击案件共计造成5人死伤，其中1人死亡，4人受伤。
2017年至今的5年间，每年发生的枪击案件在10起到20起之间。死伤人数最多的年份为12人，最少的年份为3人，明显少于欧美国家。
日本近年的枪击案件（2017-2021年）
|年
|件数（与暴力组织相关案件）
|死亡人数
|受伤人数
|2017年
|22（13）
|3
|5
|2018年
|8（4）
|2
|1
|2019年
|13（10）
|4
|8
|2020年
|17（14）
|4
|5
|2021年
|10（8）
|1
|4
出处 : 警察厅
在警方采取的打击行动下，2021年共计收缴295支手枪。从最近5年的数据来看，收缴数量基本在300支到400支之间。2021年，全国共有78人因持有手枪或相关部件等物品，涉嫌违反《枪炮刀剑类持有取缔法》而遭到警方逮捕，其中29人是暴力团伙相关人员。另外，警方还侦破了两起手枪或相关部件走私案件，收缴1支手枪。
标题图片：警视厅持枪部队开展反恐训练，2017年6月，东京日本桥本石町日本银行总部（时事社）
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