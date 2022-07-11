2021年日本共发生10起枪击事件，造成1人死亡

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在枪支受到严格管制的日本，暴力团伙以外极少有枪击事件发生。此次前首相安倍晋三遭枪击事件对整个日本造成了广泛的心理冲击。

2022年7月8日，奈良市发生了一起前所未有的重大事件，领导自民党最大派阀的前首相安倍晋三在光天化日之下，而且是在国家政坛选举的助选演说活动中遭枪击而身亡。日本极少发生使用枪支的杀伤事件，针对政治家的袭击或恐怖行动，在最近20年内更是鲜有。

警察厅发布的数据显示，2021年日本共发生10起枪击案件。其中，没有暴力团伙参与的案件只有两起。枪击案件共计造成5人死伤，其中1人死亡，4人受伤。

2017年至今的5年间，每年发生的枪击案件在10起到20起之间。死伤人数最多的年份为12人，最少的年份为3人，明显少于欧美国家。

日本近年的枪击案件（2017-2021年）

年 件数（与暴力组织相关案件） 死亡人数 受伤人数 2017年 22（13） 3 5 2018年 8（4） 2 1 2019年 13（10） 4 8 2020年 17（14） 4 5 2021年 10（8） 1 4

出处 : 警察厅

在警方采取的打击行动下，2021年共计收缴295支手枪。从最近5年的数据来看，收缴数量基本在300支到400支之间。2021年，全国共有78人因持有手枪或相关部件等物品，涉嫌违反《枪炮刀剑类持有取缔法》而遭到警方逮捕，其中29人是暴力团伙相关人员。另外，警方还侦破了两起手枪或相关部件走私案件，收缴1支手枪。

标题图片：警视厅持枪部队开展反恐训练，2017年6月，东京日本桥本石町日本银行总部（时事社）

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