日本黑帮势力连续17年衰退

日本黑帮势力连续17年衰退社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本警察厅数据显示，截至2021年末，日本全国黑社会组织“暴力团”的成员和准成员人数共计24100人，同比减少1800人，已连续17年减少，创下自有统计数据的1958年以来的最低水平。
2015年8月第六代山口组发生分裂，神户山口组成立。2016年3月，警方判断这两个黑帮组织处于对立状态。2018年，神户山口组下属组织又有一部分独立出来，组成任侠山口组（2020年更名为绊会），截至2021年末，在全国23个都道府县共计发生86起被判定为源于上述组织间矛盾的暴力事件，其中70起事件中，共逮捕暴力团成员275名。
2021年，从神户山口组脱离的“池田组”（冈山市）被冈山县公安委员会认定为“指定暴力团(*1)”。此外，曾是神户山口组的中坚、而后独立的“山健组”（神户市）则表现出回归山口组的动向。
主要暴力团的成员和准成员人数如下表所示。最大规模组织为第六代山口组，共8500人，同比增加300人，占总人数的35.5%。神户山口组在2015年成立时有6100人，现在已减至1000余人。上述两个组织与绊会、池田组、住吉会、稻川会合计共有17200人，占总人数的71.4%。
2021年末主要暴力团体的势力
|团体名
|成员人数（同比增减）
|准成员人数（同比增减）
|六代目山口组
|4000 (+200)
|4500 (+100)
|神户山口组
|510 (-690)
|540 (-760)
|绊会
|90 (-140)
|140 (-120)
|池田组
|80
|110
|住吉会
|2500 (-100)
|1500 (-100)
|稻川会
|1900 (-100)
|1200 (-100)
编辑部依据警察厅数据制作
2021年被逮捕的暴力团成员共计11735人，同比减少1454人。其中又以违反《兴奋剂取缔法》的人最多，为2985人；其次分别是诈骗罪1555人、伤害罪1353人、盗窃罪1008人、违反《大麻取缔法》764人。因杀人被捕的共有91人。
标题图片：兵库县警方的搜查员进入“特定抗争指定暴力团体”山口组山健组总部事务所附近的相关设施实施搜查（2021年11月12日于神户市中央区，时事社）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。
(*1) ^ 指基于《暴力团对策法》，由都道府县公安委员会认定的具有较大的助长暴力违法行为风险的暴力团——译注