日本黑帮势力连续17年衰退

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日本黑帮组织势力呈现衰退倾向，但始于2016年的第六代山口组和神戸山口组的对立和对抗，至今仍在继续。

日本警察厅数据显示，截至2021年末，日本全国黑社会组织“暴力团”的成员和准成员人数共计24100人，同比减少1800人，已连续17年减少，创下自有统计数据的1958年以来的最低水平。

2015年8月第六代山口组发生分裂，神户山口组成立。2016年3月，警方判断这两个黑帮组织处于对立状态。2018年，神户山口组下属组织又有一部分独立出来，组成任侠山口组（2020年更名为绊会），截至2021年末，在全国23个都道府县共计发生86起被判定为源于上述组织间矛盾的暴力事件，其中70起事件中，共逮捕暴力团成员275名。

2021年，从神户山口组脱离的“池田组”（冈山市）被冈山县公安委员会认定为“指定暴力团(*1)”。此外，曾是神户山口组的中坚、而后独立的“山健组”（神户市）则表现出回归山口组的动向。

主要暴力团的成员和准成员人数如下表所示。最大规模组织为第六代山口组，共8500人，同比增加300人，占总人数的35.5%。神户山口组在2015年成立时有6100人，现在已减至1000余人。上述两个组织与绊会、池田组、住吉会、稻川会合计共有17200人，占总人数的71.4%。

2021年末主要暴力团体的势力

团体名 成员人数（同比增减） 准成员人数（同比增减） 六代目山口组 4000 (+200) 4500 (+100) 神户山口组 510 (-690) 540 (-760) 绊会 90 (-140) 140 (-120) 池田组 80 110 住吉会 2500 (-100) 1500 (-100) 稻川会 1900 (-100) 1200 (-100)

编辑部依据警察厅数据制作

2021年被逮捕的暴力团成员共计11735人，同比减少1454人。其中又以违反《兴奋剂取缔法》的人最多，为2985人；其次分别是诈骗罪1555人、伤害罪1353人、盗窃罪1008人、违反《大麻取缔法》764人。因杀人被捕的共有91人。

标题图片：兵库县警方的搜查员进入“特定抗争指定暴力团体”山口组山健组总部事务所附近的相关设施实施搜查（2021年11月12日于神户市中央区，时事社）

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