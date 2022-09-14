性别差距排名出炉，日本在146个国家中排名116位

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日本政府发布的2022年度《男女共同参与白皮书》指出，女性收入偏低的一个重要原因在于许多民众习惯于调节工作时间，以便将年收入控制在一定金额以下；而这种现象产生的背后，是以全职主妇为前提制定的征税和社会保障制度的存在，因此有必要对其进行重新审视调整。在世界经济论坛发布的性别差距指数排行榜上，日本已经成为发达国家中铁打不动的“吊车尾”。

世界经济论坛（WEF）7月13日发布的《性别差距报告》显示，日本在146个国家中排名第116位。虽然名次较2021年调查中的第120位上升了4位，但调查对象减少了10个，所以实际上性别差距并没有缩小。

报告围绕女性地位，将各种统计数据划分为“政治”“经济”“教育”“健康”四个方面加以分析。性别差距指数以1为最高分，表示已实现性别平等，而0则表示完全不平等，以此进行打分，计算出了排名。

七国集团（G7）中，德国排名最高（第10位）。其下依次是法国（15位）、英国（22位）、加拿大（25位）、美国（27位）和意大利（63位），日本竟然没有进入前100名。

2022年男女平等排行榜

排名（上一年排名） 国家 指数 1（1） 冰岛 0.908 2（2） 芬兰 0.860 3（3） 挪威 0.845 4（4） 新西兰 0.841 5（5） 瑞典 0.822 6（7） 卢旺达 0.811 7（12） 尼加拉瓜 0.810 8（6） 纳米比亚 0.807 9（9） 爱尔兰 0.804 10（11） 德国 0.801 15（16） 法国 0.791 17（14） 西班牙 0.788 22（23） 英国 0.780 25（24） 加拿大 0.772 27（30） 美国 0.769 63（63） 意大利 0.720 68（72） 阿联酋 0.716 99（102） 韩国 0.689 102（107） 中国 0.682 116（120） 日本 0.650 146（156） 阿富汗 0.435

出处：世界经济论坛2022年版《全球性别差距报告》

尽管世界各国在政治方面消除性别差距的进展都比较迟缓，但日本的落后程度尤为突出，众议院女性议员的比例仅为9.7%，女性阁僚的占比仅为10.0%，排在倒数第八的139位。过去50年间从未出现女性首相的情况也对排名产生了影响。

日本在经济方面的性别差距排名从117位下滑到了121位，男女收入差距和管理人员占比等项目的分值低于世界平均水平。

标题图片 : PIXTA

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