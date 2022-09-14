性别差距排名出炉，日本在146个国家中排名116位

性别差距排名出炉，日本在146个国家中排名116位社会性别・LGBTQ 财经 政治外交 社会
日本政府发布的2022年度《男女共同参与白皮书》指出，女性收入偏低的一个重要原因在于许多民众习惯于调节工作时间，以便将年收入控制在一定金额以下；而这种现象产生的背后，是以全职主妇为前提制定的征税和社会保障制度的存在，因此有必要对其进行重新审视调整。在世界经济论坛发布的性别差距指数排行榜上，日本已经成为发达国家中铁打不动的“吊车尾”。
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世界经济论坛（WEF）7月13日发布的《性别差距报告》显示，日本在146个国家中排名第116位。虽然名次较2021年调查中的第120位上升了4位，但调查对象减少了10个，所以实际上性别差距并没有缩小。
报告围绕女性地位，将各种统计数据划分为“政治”“经济”“教育”“健康”四个方面加以分析。性别差距指数以1为最高分，表示已实现性别平等，而0则表示完全不平等，以此进行打分，计算出了排名。
七国集团（G7）中，德国排名最高（第10位）。其下依次是法国（15位）、英国（22位）、加拿大（25位）、美国（27位）和意大利（63位），日本竟然没有进入前100名。
2022年男女平等排行榜
|排名（上一年排名）
|国家
|指数
|1（1）
|冰岛
|0.908
|2（2）
|芬兰
|0.860
|3（3）
|挪威
|0.845
|4（4）
|新西兰
|0.841
|5（5）
|瑞典
|0.822
|6（7）
|卢旺达
|0.811
|7（12）
|尼加拉瓜
|0.810
|8（6）
|纳米比亚
|0.807
|9（9）
|爱尔兰
|0.804
|10（11）
|德国
|0.801
|15（16）
|法国
|0.791
|17（14）
|西班牙
|0.788
|22（23）
|英国
|0.780
|25（24）
|加拿大
|0.772
|27（30）
|美国
|0.769
|63（63）
|意大利
|0.720
|68（72）
|阿联酋
|0.716
|99（102）
|韩国
|0.689
|102（107）
|中国
|0.682
|116（120）
|日本
|0.650
|146（156）
|阿富汗
|0.435
出处：世界经济论坛2022年版《全球性别差距报告》
尽管世界各国在政治方面消除性别差距的进展都比较迟缓，但日本的落后程度尤为突出，众议院女性议员的比例仅为9.7%，女性阁僚的占比仅为10.0%，排在倒数第八的139位。过去50年间从未出现女性首相的情况也对排名产生了影响。
日本在经济方面的性别差距排名从117位下滑到了121位，男女收入差距和管理人员占比等项目的分值低于世界平均水平。
标题图片 : PIXTA
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