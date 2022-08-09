日本新冠感染人数累计超1000万人 每12人中就有1人感染

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2020年1月16日，日本发现了首例新型冠状病毒感染者。在此后的这两年半中，日本全国的新冠病毒感染人数已经累计超过1000万人。尽管近来发展为重症的风险呈现下降趋势，但仍不可掉以轻心。日本应当再度贯彻落实相关抗疫措施。

2022年7月14日，距离日本首次发现新冠病毒感染者（2020年1月16日）过去两年半后，日本国内累计新冠病毒感染人数突破了1000万人。这相当于全国每12人中就有1人感染过新冠病毒。

日本在第一波疫情暴发后，于2020年4月7日首次发布紧急状态宣言，当日东京新增感染人数为87人。政府向民众发出减少外出的要求，街上冷清寂静，上下班时的电车里也空空荡荡。然而此后，疫情多次反扑，并且愈发来势汹汹，2021年8月第五波疫情高峰时的累计感染人数已经超过100万人。

2022年1月第六波疫情暴发后，病毒蔓延速度进一步加剧，1月20日累计感染人数达200万人，2月3日超300万人、2月28日突破500万人。3月以后，新增感染者有所下降，但6月中旬以后，传播力更强的奥密克戎毒株的新分支BA.5在日本开始蔓延，疫情再度爆发式扩散。

7月14日，东京新增感染人数16662人，全国新增感染人数97788人，这一数字已经接近第六波疫情时的高峰。政府没有限制民众出行，而是希望通过普及疫苗接种、强化疫情防控手段等方式，维持社会经济活动。7月以来，单日因感染新冠病毒造成的死亡人数在10至30人之间浮动。截至14日，重症患者人数为100人。这些数据与今年1至2月的第六波疫情高峰时相比得到了一定控制。

标题图片：新宿高架铁路桥西十字路口人行横道上的行人们（东京都新宿区，时事社）

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